47歲梁烈唯遭邵氏官網全面除名 疑捲樂易玲生日會失竊風波

47歲藝人梁烈唯（前名梁競徽）近日被網民發現遭邵氏兄弟官網全面除名，所有相關內容與個人簡介已徹底消失。事件恰巧發生在「前TVB男星偷Labubu花束」醜聞曝光之後，而報導中描述的涉事男星特徵與梁烈唯完全脗合，外界普遍認為邵氏已正式與他劃清界線。