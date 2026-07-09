47歲梁烈唯遭邵氏官網全面除名 疑捲樂易玲生日會失竊風波
邵氏官網2月仍有梁烈唯宣傳紀錄如今卻查無此人
根據網民截圖對照，邵氏官網在今年2月12日發布賀歲片《媽媽又要嫁》大馬首映新聞時，內文仍清楚提及梁烈唯與陳山聰、林盛斌聯合投資並主演該片，證明當時雙方合作關係依然正常運作。然而到了7月初，細心網民發現官網上所有與梁烈唯相關的資料已被悄然清除，呈現「人間蒸發」狀態，前後落差之大令人震驚。從2月頂著投資人與主演光環高調宣傳，到7月被全面抹除痕跡，短短5個月間究竟發生了什麼事，時間線恰好與Labubu偷竊風波的曝光完全重疊。
梁烈唯至今未就除名及偷竊傳聞作出任何公開回應
截至今日，梁烈唯本人尚未就官網除名一事發表任何聲明，其社交平台亦未見相關回應。早前媒體爆出去年樂易玲生日派對上有男藝人順手牽羊拿走周吉佩送出的Labubu公仔花束，閉路電視清楚拍下犯案過程，涉事者事後透過中間人歸還並聲稱「壓力太大」才一時鬼迷心竅。樂易玲最終因物歸原主而選擇低調處理未有報警，但據悉在今年6月底舉辦的67歲生日會上，該名男星已從邀請名單中被剔除。
四大線索完全脗合令梁烈唯成為輿論焦點人物
媒體披露涉案男星的特徵包括：年約40多歲已離巢轉戰內地發展、曾奪無綫台慶獎項、有多次改名紀錄、已婚育有子女並塑造顧家形象。梁烈唯現年47歲，曾於2012年獲「飛躍進步男藝員」及2018年獲「最佳男配角」，先後使用過梁烈唯、梁烈維、梁競徽等藝名，與妻子育有一女一子，平日在社交平台經常分享家庭生活。根據公開資料顯示，梁烈唯於2003年加入無綫電視，2020年簽約邵氏兄弟並於2025年約滿，種種背景資料與報導描述百分百脗合。
網民嘲諷「愛國好爸爸」形象崩塌直言難以置信
事件在網上引發熱烈討論，不少網民留言「平時成日曬家庭生活，原來私底下係咁」、「壓力大就可以順手牽羊？」等尖銳評論。有網友翻出梁烈唯近年在內地積極經營直播帶貨及投資業務的紀錄，質疑「明明搵緊大錢，點解要偷人哋嘅花束」。亦有人感嘆「由台慶得獎男星淪落到被公司除名，真係唏噓」，更有網民留意到今年樂易玲生日會上出席藝人紛紛改為提前送禮到辦公室，調侃「一個人搞到成個圈唔敢帶禮物去派對」。