梁競徽玩遊戲被批冇分寸 口水含百力滋逼全場藝人硬食惹網民鬧爆
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TVB經典遊戲節目「獎門人」迎來30周年，最近移師馬來西亞雲頂舉行慶祝活動，場面熱鬧。多位圈中好友包括洪天明、周家蔚夫婦、謝天華、王浩信及梁靖琪（Toby）等都獲邀出席，與一眾獎老在台上大玩經典遊戲。然而，有觀眾分享現場影片，指梁競徽與梁靖琪在玩遊戲時的舉動令人側目，更被網民狠批「冇分寸」。
梁競徽口水含百力滋玩遊戲
在其中一個用口傳遞百力滋的遊戲環節，目標是將餅乾越傳越短。輪到梁競徽時，他竟一反常態，沒有直接傳給下一位，而是將百力滋放入口中反覆含啜再吐出來，令準備接力的梁靖琪當場嚇窒，場面相當尷尬。
梁靖琪有樣學樣嚇壞謝天華 全場藝人硬食
雖然一臉驚嚇，但梁靖琪似乎不甘示弱，接過沾滿口水的百力滋後，竟有樣學樣，同樣將餅乾含完再吐出，傳給下一位的謝天華。謝天華見狀即面露難色，顯得極度抗拒，掙扎一番後才勉強用牙齒接過，敬業表現獲讚。
遊戲繼續進行，即使該條百力滋已沾滿多人口水，謝天華、洪天明及周家蔚夫婦為了團隊勝利及娛樂觀眾，仍然硬著頭皮吞下。其後，梁競徽再次使出絕招，將餅乾咬斷後吐給王浩信，令王浩信及JJ賈曉晨都面露抗拒神色。
網民怒轟行為極度噁心
相關影片在社交平台瘋傳，梁競徽與梁靖琪的行為引來網民一面倒負評，怒轟他們罔顧衛生，亦不尊重其他藝人。不少網民留言直斥：「好核突，靚仔靚女都不能接受」、「Covid之後還敢這樣，也是很大膽」、「節目都沒叫你們這樣玩」，認為兩人玩得太過火。
圖片來源：小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期