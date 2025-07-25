梁競徽玩遊戲被批冇分寸 口水含百力滋逼全場藝人硬食惹網民鬧爆

TVB經典遊戲節目「獎門人」迎來30周年，最近移師馬來西亞雲頂舉行慶祝活動，場面熱鬧。多位圈中好友包括洪天明、周家蔚夫婦、謝天華、王浩信及梁靖琪（Toby）等都獲邀出席，與一眾獎老在台上大玩經典遊戲。然而，有觀眾分享現場影片，指梁競徽與梁靖琪在玩遊戲時的舉動令人側目，更被網民狠批「冇分寸」。