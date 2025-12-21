塔斯曼尼亞潮什麼｜梁芷珮玩命直擊！出海遇巨浪險翻船 參觀監獄「全黑懲罰房」嚇窒：頂唔順！
梁芷珮出海遇巨浪嚇破膽 直擊海盜船驚魂
向來熱愛刺激活動的梁芷珮，在明晚首播的節目中就遇上最大挑戰！她乘坐小船出海觀賞當地著名的特色懸崖，豈料竟遇上超級大風浪，天氣瞬間變得惡劣。從鏡頭所見，Christy乘坐的小船在巨浪中瘋狂搖晃，船身傾斜幅度極大，恍如正在乘坐機動遊戲「海盜船」，連見慣大場面的Christy都被嚇得頭髮凌亂，並驚嘆：「個浪好恐怖！」由於海上環境實在太惡劣，團隊最終安全至上，決定停止懸崖觀賞之旅，提早回程，可見當時情況相當誇張，絕對是「攞命玩」。
梁芷珮體驗監獄被鎖腳鏈 驚呼「全黑懲罰房」：入去兩秒頂唔順
除了驚險的海上之旅，Christy亦到訪了被列為世界文化遺產、擁有200年歷史的「南半球最美監獄」。為了增加參觀者的代入感，館方會為每人分配一個囚犯角色，而Christy就被安排飾演「經常逃獄的囚犯」，更要鎖上沉重的腳鏈體驗，相當真實。行程中最令人心寒的，是參觀一個沒有任何酷刑設備，但恐怖程度卻極高的「全黑懲罰房」。Christy親身體驗後，直指懲罰房的可怕程度讓她「入去兩秒已經頂唔順」，在伸手不見五指的漆黑環境中，單靠想像力已足以令人崩潰，難怪她會被嚇窒！
豪花近$3,000歎即撈海鮮 盤點塔斯曼尼亞奢華食宿
雖然旅程有驚險時刻，但Christy亦不乏奢華享受。節目中她體驗了一個收費高達每位港幣$2,900的「即撈即食新鮮海鮮」船河之旅。除了可以欣賞澳洲的絕美海景，打撈員更會即場撈起肥美海膽、巨型鮑魚及各種貝類海鮮讓大家品嚐，船上更有新鮮爽口的生蠔、三文魚刺身及龍蝦等美食，配上任飲的各式酒類，絕對是頂級享受。住宿方面同樣精彩，不論是入住恍如置身森林和原野的獲獎農莊，還是入住全澳洲第一間藝術主題酒店，Christy的房間都坐擁無敵靚景，盡顯奢華。
觀眾期待親親可愛袋熊 盤點必睇得意澳洲動物
塔斯曼尼亞以其獨特的生態環境聞名，Christy此行亦探訪了不少可愛的本土動物。在節目預告中，她到訪了當地的農莊及保育中心，與澳洲的代表性動物袋鼠作近距離接觸。此外，她更有機會親親外型超可愛的袋熊（Wombat），以及認識了充滿神秘感的「塔斯曼尼亞惡魔」（Tasmanian devil）。對於喜歡小動物的觀眾來說，絕對不能錯過Christy與這些得意動物的互動時刻，想知道更多精彩內容，就要留意本周一至五晚十點半翡翠台播出的節目。