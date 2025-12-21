塔斯曼尼亞潮什麼｜梁芷珮玩命直擊！出海遇巨浪險翻船 參觀監獄「全黑懲罰房」嚇窒：頂唔順！

《潮什麼》系列主持梁芷珮（Christy）明晚（22日）首播新一輯《塔斯曼尼亞潮什麼》，竟遇上歷來最驚險旅程！Christy在有澳洲「世外桃源」之稱的塔斯曼尼亞出海觀光時，遇上超大風浪，船身劇烈搖晃如玩「海盜船」，更要被迫中止行程，場面極度驚險。之後參觀監獄時，她更被一個「全黑懲罰房」嚇到花容失色，究竟房內有什麼令她如此恐懼？