梁芷珮12歲女倒模爸爸｜挑戰40米高空墜落勁淡定 浸火山泥漿浴大晒零肚腩身材超震撼！

旅遊達人梁芷珮（Christy）最新節目《新西蘭潮什麼》即將播出，今次帶同12歲細女Kasey上天下海挑戰極限！Kasey不但與爸爸如餅印，膽量更青出於藍，挑戰40米高空墜落面不改容，反觀Christy全程尖叫面容扭曲，場面極度爆笑。而Christy更在節目中罕有大晒弗爆身材，究竟兩母女的旅程還有什麼火花？