梁芷珮12歲女倒模爸爸｜挑戰40米高空墜落勁淡定 浸火山泥漿浴大晒零肚腩身材超震撼！
Christy母女挑戰極限 玩轉「極速滾地大型水泡泡球」
在節目第一集，Christy一家三口便去到北島的羅托路亞挑戰名為「極速滾地大型水泡泡球」的刺激活動。玩法是挑戰者要先捐入一個充滿水的大型透明球體內，然後從山頂高速滾到山腳。從節目畫面所見，向來不算大膽的Christy在球內被滾得「飛來飛去」，嚇得全程放聲尖叫，面容扭曲，加上水花四濺的狀況，場面既混亂又震撼。挑戰結束後，Christy不但全身濕透、頭髮散亂，連收音咪都因入水而失靈，她不禁對著鏡頭大呼：「呢個超級癡線！」，可見其刺激程度絕對非同小可。
Kasey挑戰40米高空墜落 Christy嚇到尖叫反差勁搞笑
除了滾地水泡泡球，Christy為滿足女兒的挑戰慾，更「頂硬上」陪她試玩從40米高空急速墜落的“Bungy Swing”。在挑戰前，年僅12歲的Kasey已露出得戚眼神，顯得信心十足，到真正墜落時更是全程保持淡定，甚至對著鏡頭舉起拇指，膽量驚人。相反，媽媽Christy則被嚇得魂飛魄散，全程緊閉雙眼失控尖叫，與女兒的冷靜形成強烈對比，畫面極度搞笑。另外，兩母女還挑戰了「人力單軌車」，Kasey再次展現驚人體力與膽識，踩得比媽媽還要快，果然青出於藍。
Christy浸火山泥漿浴 激罕大晒零肚腩弗爆身材
玩完一輪刺激的極限運動後，Christy與女兒Kasey齊齊體驗當地著名的「火山泥漿浴」，享受溫馨親子時光。Christy換上泳衣，在鏡頭前罕有地大晒美好身段。雖然已是三子之母，但她保養得宜，身上完全沒有贅肉，零肚腩的纖腰加上平坦小腹，身材堪稱「弗到漏油」，完全看不出歲月痕跡，令人羨慕。此外，她們還到訪了多次榮獲「新西蘭最佳旅遊景點」殊榮的農場，與可愛的羊咩咩及羊駝近距離接觸，又觀看剃羊毛表演，動靜皆宜的行程相當豐富。
預告片曝光引熱議 網民期待Kasey膽量大爆發
節目預告及照片曝光後，隨即引起網民熱烈討論。不少觀眾都對年僅12歲的Kasey刮目相看，大讚她膽識過人，面對各種極限挑戰都面不改容，完全遺傳了爸爸的大膽基因。網民紛紛留言表示期待：「Kasey真係好大膽，完全唔似12歲！」、「Christy個樣太好笑，同個女個反差好正！」、「兩父女真係餅印咁，好得意！」、「Christy身材好到太離譜，完全唔似生過三個！」，觀眾們都表示非常期待節目的播出，想一睹這對「動靜母女檔」在新西蘭還會擦出怎樣的搞笑火花。