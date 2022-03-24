芬蘭潮什麼｜梁芷珮20年前模特兒舊照出土 靠旅遊養3個仔女讀國際學校

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列一直大受歡迎，全新系列《芬蘭潮什麼》又於本周四（24 日）晚首播，並逢周四、五晚 10 點半於無綫翡翠台播出。其實梁芷珮20年前已經出道做模特兒，曾為旅遊雜誌做𡃁模，早過周秀娜入行！不過兩年後就結婚，誕下三個小朋友長年以嚟一直專心相夫教子。