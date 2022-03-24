芬蘭潮什麼｜梁芷珮20年前模特兒舊照出土 靠旅遊養3個仔女讀國際學校
梁芷珮一張船飛去勻三個國家
為幫忙大家解決疫情期間「堆壓」多時的旅行欲，Christy 繼續帶大家眼睛去旅行，繼上年冰島之旅後再踏足鄰近的芬蘭，更只靠一張機票沿住芬蘭玩足幾個國家！今輯首站會先 去芬蘭北部的拉普蘭區，玩盡聖誕老人村並入住附近的酒店捕捉極光；第二站，會由芬蘭 「行」去瑞典，而且全程快到你唔信；第三站，Christy 會坐豪華郵輪去東歐的愛沙尼亞， 參觀世界文化遺產舊城區；最後一站則會返回芬蘭的周邊城市，體驗當地人最愛的本地遊。
首集 Christy 先走訪芬蘭拉普蘭區的聖誕老人村，並專誠設計了為期「3 日 2 夜」的懶人 包，教大家如何盡情玩轉聖誕老人村及周邊配套。Christy 除了開心 Share 主題公園 Santa Park 至潮至好玩指南外，還特地走訪聖誕老人辦公室！
梁芷珮將化身Husky 「馴犬師」
第二集重點內容，則在充滿治癒感的小動物上。Christy 除了做狗義工照顧可愛又溫順的 Husky 外，更大玩大家可能聞所未聞的動物版密室逃脫，在不斷解謎的同時，亦可順道享 受被眾多小動物包圍的滋味。另外 Christy 還帶大家去到芬蘭與瑞典的交界，示範如何以 「一步之遙」由一個國家踏足另一個國家，非常特別。
梁芷珮結婚18周年雪地放閃
除了有新節目啟播，原來梁芷珮剛剛與老公結婚18周年，日前更在IG分享與老公的雪地合照放閃，寫道：「18年前嘅今日，我好愛佢所以嫁比佢。18年後嘅今日，我更加超愛佢，所以去到邊到黐住佢！雖然今年結婚18周年要喺檢疫中渡過，但只要有老公喺身邊，邊度過都冇所謂啦！Happy 18th anniversary! Love u Lo Kung!!!!」
梁芷珮20年前出道早過周秀娜
其實現時梁芷珮早於20年前已經出道做旅遊雜誌𡃁模，早過周秀娜入行，不過兩年後就結婚，誕下三個小朋友長年以嚟一直專心相夫教子。直至近年才轉型繼續做旅行KOL，憑《潮什麼》系列人氣急升，被封「人妻女神」。
睇返當年佢嘅模特兒相片：
廣告商與梁芷珮「劃清界線」
去年梁芷珮應廣告商邀請進行直播，但卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊，而廣告商竟與梁芷珮「劃清界線」，梁芷珮又發了千字文回應網友！話說廣告商於2021年5月25日請了TVB藝人梁芷珮開直播，卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊。該廣告商上年11月已經找過梁芷珮直播宣傳一次，今次是第二次。不過該廣告商於去年已將梁芷珮「劃清界線」，將所有相關貼文及影片刪除。
梁芷珮廣告接不停手 三名子女就讀國際學校
梁芷珮形象討好，就算沒有旅遊節目出街，不過廣告仍是接不停手。有指單是廣告收入已經過百萬港元，相當犀利。另外，他加上三名子女就讀國際學校，經濟壓力下，自然努力工作吸錢。
發千字文回應網友：劏房都住過
面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應，她一開始提到感激一班支持她的粉絲：「首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲，一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友，我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過。」
梁芷珮：希望各位高抬貴手
最後她提到希望各位高抬貴手：「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作…希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇。」