「威龍潘金蓮」梁茵淚控遭TVB剝削 轉行做侍應被嘲落難疑患抑鬱症
梁茵接Job慘遭拖糧陷財困
梁茵指雖然離巢後接到IG宣傳，也有代言人的工作，但大部份公司以疫情關係藉口拖糧，幾千元至數萬元，用光積蓄後她決定找工作維持生活。梁茵坦言在TVB工作很多年，但她覺得TVB對她「唔係好公平」，最後一年被指工作量不足，由當初要賠錢到後尾不需要賠錢，她表示一直都不清楚怎計。
梁茵質疑TVB計騷方法
梁茵認為自己在《愛‧回家之開心速遞》不時都有出鏡，理應不會under-show，而且她對TVB的計騷方法一直存疑，又認為現在的TVB不重視舊人或者老一輩，甚至會以不夠騷為由，要他們賠錢才能解約，或是將他們投閒置散。
梁茵聞「被包養」激動落淚
從前傳聞指「梁茵陪老細」，「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」，她坦言好無辜，因為Anita這個角色係拜金港女小人物，但不代表現實中的她同樣拜金。梁茵更激動落淚指如果傳聞屬實，她就不會這樣慘。她指小市民中騙局可以上《東張西望》講，但她們這些藝人被公司剝削，又有幾多人會站出來講個制度有問題？
控訴TVB叫她啞忍包養傳聞
梁茵指做小角色並沒有得到TVB太多支持，就好似她多年來都被指被包養，但公司卻一直叫她啞忍不作澄清，她指TVB只會幫一線演員澄清，深感世界真係好現實。她希望做務實工作，令自己增加積蓄。
心情低落不滿被指落難
梁茵今日（31日）於IG出post透露近況，原來早前她心情低落，懷疑自己患上抑鬱症，她發文道：「有一段長時間冇喺網上社交平台出現，前陣子處於一個極之隱藏自己嘅狀態。因為不想解釋所有不實的指控，甚至懷疑自己有抑鬱症，對於朋友嘅過度關心，會感到煩擾、憂慮，不明白為甚麼投身飲食行業，就給別人認為是落難。」
職業無分貴賤逆境自強
梁茵即使經歷低谷仍自食其力：「每個人都經歷過人生不同階段的轉變，為甚麼要用自己的價值觀去衡量別人的人生？職業無分貴賤，憑自己雙手努力在疫症中自強不息，不渴望得到掌聲，只希望鼓舞身邊還在奮鬥，不想認輸的你，可能有很多人看不起你，但自己必須看得起自己！」不少粉絲都留言支持她，更窩心留言着她好好照顧自己。