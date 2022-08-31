「威龍潘金蓮」梁茵淚控遭TVB剝削 轉行做侍應被嘲落難疑患抑鬱症

梁茵在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》扮演Anita「威龍潘金蓮」為人認識，2021年不滿合約制度而離開TVB。她離巢後驚爆經濟困難，直言銀行戶口只剩個位數，身上也只剩幾千元，最多頂到三個月，希望不用家人接濟。近日梁茵在尖沙嘴一日本料理做侍應，負責接待顧客、帶位和嘟安心出行。