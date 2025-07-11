梁釗峰長文親述偷食心路歷程 自嘲係樣衰奀星兼爆曾萌輕生念頭
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C AllStar成員梁釗峰與拍拖四年半的女友Karen近日宣布分手，事件迅速成為娛樂圈焦點。Karen在IG限時動態以黑白執包袱照暗指被背叛，掀起偷食疑雲。梁釗峰今日（11日）終於「蒲頭」，連發2篇長文回應風波，坦承感情已到盡頭，並承認數月前「心裏有別個出現」……
梁釗峰長文認「在分手邊緣動心」
梁釗峰今日以發長文回應風波：「自年頭起，分開留守分開挽留，歷遍無數輪迴。由衷的打從心底誠懇再次說句，對不起，數個月前我心裏有別個出現，沒向你坦白是我最愧疚的事」並直認出軌一事：「我絕對有犯錯，的確在分手邊緣裏動心，喜歡上別個」，不過就強調感情破裂並非單純因第三者介入，兼親解「投懷送抱」傳聞：「對方當時沒打算加入我們的關係，無疑談不上我這矮、樣衰、奀星有何德何能接受別人投懷送抱。」
梁釗峰呻年半心情複雜
梁釗峰在文中承認自己的怯懦與不坦白，浪費了Karen的時間與青春：「我對自己對你的不坦白，我的怯懦，我對你以至馬家、貓貓的不捨，若非求證不可，請放膽去問我身旁最親的摯友，我相信他們會樂意告訴你這年半起我的所有心路歷程…」
梁釗峰隨後亦重提對戀情公開時嘅擔憂：「老實說我是怕回應感情事的人」，並稱單飛後曾公開戀情即見光死，並再次向Karen道歉，坦言自己「原來一直做得不夠」。
梁釗峰自爆曾萌輕生念頭
梁釗峰更透露自己曾萌生輕念頭：「我也曾想逃避，輕生一走了之」，並稱：「我一夫造業，任何果報，是禍躲不過，只有欣然面對。對不起，自問已盡全力，未能跟你好好和解，我會誠心懺悔，承受一切，感激我們愛過，請好好珍重。若今生緣盡，望來生再指教。」他表示，雖然Karen曾警告分手後雙方將成仇人，但他無意互相傷害，只希望彼此珍重。
撰文：東方新地圖片來源：ig@callstarcf、ig@__hoching05x2資料或影片來源：原文刊於新假期