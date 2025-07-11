梁釗峰長文親述偷食心路歷程 自嘲係樣衰奀星兼爆曾萌輕生念頭

C AllStar成員梁釗峰與拍拖四年半的女友Karen近日宣布分手，事件迅速成為娛樂圈焦點。Karen在IG限時動態以黑白執包袱照暗指被背叛，掀起偷食疑雲。梁釗峰今日（11日）終於「蒲頭」，連發2篇長文回應風波，坦承感情已到盡頭，並承認數月前「心裏有別個出現」……