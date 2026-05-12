梁雍婷《IT狗2.0》擂台挑戰凌文龍｜自爆本色演出強勢女角
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梁雍婷親自上陣擂台挑戰凌文龍
《IT狗2.0》第11集播出的擂台戲成為全劇高潮，梁雍婷飾演的Emma以捍衛女權之名，正式向葉念信下戰書要求拳賽對決。這場對決源於Emma與PayPayDuck之間的衝突，最終演變成一場決定性的擂台較量。梁雍婷在劇中氣場全開，展現出Emma這個角色的強勢與立體感，讓觀眾見識到她作為演員的另一面實力。整個對決過程緊張刺激，雖然Emma最終被擊倒，但她的表現已經征服了所有觀眾。
導演簡君晋特意安排動作戲滿足演員心願
梁雍婷透露這次的擂台戲其實是導演簡君晋特意為她安排的驚喜。她坦言自己一直希望能夠拍攝動作戲或演出打拳角色，而簡導正好了解她的這個訴求，因此在劇本中特別安排Emma與葉念信的拳鬥對決。「可能因為阿簡好知道我嘅訴求，就係成日都好希望可以拍一啲動作戲，或者演一個打拳嘅角色，所以佢今次安排咗Emma到最尾要同葉念信一齊打拳、拳鬥。」梁雍婷對於能夠實現這個願望感到非常感謝，認為這次的安排讓她能夠充分展現演技的另一個層面。
梁雍婷自爆本色演出強勢女性角色
談到Emma這個角色，梁雍婷笑稱自己根本就是「本色演出」，因為她私底下也是一個獨立自主的新時代女性。「Which is 我本人都係啦，所以其實我唔使點樣準備，都可以做到呢個角色。」她表示Emma的強勢性格與自己不謀而合，因此在詮釋這個角色時完全沒有困難。由於本身有練習泰拳的基礎，雖然劇中比賽是西洋拳，但對她來說完全沒有難度，排練過程也相當順利愉快。她更幽默地表示「好輕鬆就可以打低葉念信」，展現出十足的自信。
網民大讚梁雍婷打戲精彩演技出色
《IT狗2.0》擂台戲播出後，網民紛紛大讚梁雍婷的表現出色，認為她將Emma這個「終極大壞蛋」演得非常到位。「梁雍婷真係好fit呢個角色，氣場好強」、「打戲拍得好精彩，睇得好過癮」、「Emma呢個角色好立體，唔係單純嘅壞人」等留言不斷湧現。不少觀眾更表示希望能夠看到更多梁雍婷的動作戲演出，認為她在這方面有很大的潜力。同時也有網民讚賞導演簡君晋的安排，認為這場擂台戲為整個劇集增添了不少看點，讓結局更加精彩。