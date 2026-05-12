梁雍婷《IT狗2.0》擂台挑戰凌文龍｜自爆本色演出強勢女角

ViuTV劇集《IT狗2.0》結局周竟然出現緊張刺激擂台對決戲碼 ！金像獎女配角梁雍婷飾演的女權組織首領Emma向PayPayDuck老闆凌文龍下戰書，要求在拳賽擂台上決一勝負。這場女權捍衛戰不僅讓觀眾看得血脈沸騰，更讓梁雍婷大展身手，親自上陣演出精彩打戲。最終Emma雖然被擊倒，但這場對決已為整個劇中女權組織「SheIT」風波劃下完美句號。