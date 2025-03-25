落選港姐發文苦呻被逼離巢 貼對話截圖狠批TVB行政有問題 兼憂告別作被剪走
梁雯蔚發文控指TVB行政出曬事
梁雯蔚早前在社交平台發文自爆被逼離巢，狠批「某台」嘅行政出曬事：「雖然仲有幾日先完約，只能說行政上真是……不介意續不續約，但所有基本通知，也做不到嗎？離開真的是最正確選擇。」
梁雯蔚隨後亦曬出2張疑似與TVB同事的對話截圖，當中可見她原定3月7日為新劇《俠醫》試造型，亦曾向疑似經理人查詢會否續約嘅問題，不過就獲對方回覆：「暫時無叫我約你返嚟。」但梁雯蔚卻在試造型前一日獲悉被取消安排，兼被告知：「Sorry，唔記得通知你，CCS話你個合約到期定唔知乜嘢唔建議我哋搵你做連戲職員。」
梁雯蔚暗示夥拍佘詩曼新劇或被剪走
梁雯蔚在爆出被逼離巢一事11日後再度發文，除咗正式宣布離巢TVB外，更向台前幕後致謝，兼疑似暗示自己在TVB嘅告別作或會被剪走：「相信如無刪走或重拍《正義女神》將會是我的告別作，還望請大家多多支持。」並透露自己離巢後嘅動向：「我會開始好好經營我的新頻道及自媒體，給自己一個新挑戰。」
寵愛Pet Pet丨落選港姐梁雯蔚緊身小背心超搶鏡 狠摑林夏薇獲讚打得好
由林夏薇和周家洛主演的TVB劇集《寵愛Pet Pet》開播以來話題不斷，除了兩位主角之外，在劇中飾演愛貓之人Yumi的梁雯蔚一登場就憑緊身小背心大曬傲人身材非常搶鏡。梁雯蔚曾參選2017年香港小姐，入行6年一直浮浮沉沉，今次終於有機會上位！
落選港姐梁雯蔚緊身小背心超搶鏡
梁雯蔚在劇中因為怕貓貓太凍，所以除下身上外套給貓貓，身穿白色緊身小背心的梁雯蔚大曬驕人身材，仲有一秒鐘鏡頭特寫其玲瓏浮突的驕人上圍，成功獲得網民關注。梁雯蔚今次於新劇有不少戲份，之後更會飾演林夏薇劇中父親金青松（姜大衞 飾）的女朋友，發展一段忘年父女情。
狠摑林夏薇到有紅掌印 周家洛大讚打得好
TVB官方微博在劇集播出後，分享了一條花絮片段，片段中可見梁雯蔚和兩位主角林夏薇和周家洛在診所中對戲，梁雯蔚突然大罵林夏薇，之後更突然上前掌摑對方，狠摑到啪一聲，嚇到兩位主角擘大口呆曬。周家洛在停機後大讚梁雯蔚打得好，至於林夏薇雖然畀梁雯蔚打到紅曬，但都大方笑指：「我想講頭先你都好驚，頭先你都呆咗，我都呆咗！」
出道6年終上位 網民指同陳庭欣撞樣
梁雯蔚（Sandy）曾經參加2017年香港小姐，入行後憑《愛·回家之開心速遞》飾演醜女「凌波」一角開始受到觀眾關注，不過多年來都浮浮沉沉，沒有太令觀眾印象深刻的作品。經過新劇《寵愛Pet Pet》播出之後，不少網民開始留意到梁雯蔚，不過就話佢同陳庭欣撞樣。
名校高材生出身 唔從商堅決走藝術路
梁雯蔚學歷甚高，擁有英國伯明翰大學企業管理學士及英國華威大學項目管理碩士畢業資格，落選港姐後她修讀第29期無綫藝員訓練班入行。梁雯蔚入行前已是兼職模特兒，又曾客串演出《三條友飲醉走》和《幸運是我》等電影，並修讀過英皇娛樂演藝創意學院演藝專業文憑，及曾在北京加入電影公司做後期製作。