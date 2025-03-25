落選港姐發文苦呻被逼離巢 貼對話截圖狠批TVB行政有問題 兼憂告別作被剪走

29歲梁雯蔚2017年參選香港小姐競選，雖然10強止步，但仍獲TVB簽約，正式踏入娛樂圈。不過加入TVB 7年嘅梁雯蔚句星路平平，即使有份參與劇集，都多數係過鏡角色。梁雯蔚早前更在社交平台發文指控TVB行政有問題，被逼離巢嘅佢更苦呻「離開真的是最正確選擇」，兼暗示告別作嘅鏡頭或會被剪走……