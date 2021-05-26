梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模
文：東方新地｜圖：《梅艷芳》預告片截圖
梅艷芳今年離世18周年
2003年阿梅留下的一個遺願，令安樂電影公司的江志強先生一直銘記於心，江先生憶記起亡友說：「03年有一日阿梅約我見面，希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色；可惜最後因為她的離去，無法實現她的遺願，多年來我一直惦記著她未圓的夢，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！促成開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」
三年尋覓合適演員演梅艷芳
為要實現梅姐的遺願，得要找到合適的演員、導演和劇本，江生感恩的說：「花了三年以上的時間在全亞洲找合適的人選，終於等待一個具備梅姐神韻的演員出現，冇呢位新人，同樣地沒有梁樂民這位有心的導演，也完成不了《梅艷芳》。」
王丹妮簽約米蘭模特兒公司
這位新演員原來是現年32歲名模王丹妮（Louise），王丹妮17歲參加Elite模特兒比賽奪冠，更代表香港參加亞太區總選，打低36個國家對手成為冠軍，與米蘭模特兒公司簽約正式進入模界，曾在米蘭、日本為Chanel、Dior等名牌行天橋。
王丹妮育有7歲女
王丹妮不但是名模，也是模媽，與前男友育有一名6歲女兒，去年10月與《超級巨聲II》的羅孝勇擬結婚通知書曝光，戀情被通天，羅孝勇大方表示並不介意做繼父，視繼女如己出，不時晒「一家三口」合照，而繼女亦叫羅孝勇做爸爸。
梅艷芳永遠的香港女兒
離開我們已經18個年頭的梅艷芳，八、九十年代瘋魔萬千fans ，現今世代可能對「梅艷芳」這三個字感到陌生，但無論認識她與否，只要音樂響起，扣人心弦的歌聲總會有感動你的一刻，包括投資拍《梅豔芳》與艷姐相識多年的江生。江生眼中的梅姐絕對是香港人的女兒，他娓娓道來的說：「欣賞梅姐那份敬業、專業，由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣！」
網民：唔係江欣燕唔睇㗎﹗
網民對電影《梅艷芳》有不少意見，對扮演梅艷芳，網民第一時間想起扮得入木三分的江欣燕，更留言「唔係江欣燕做唔睇㗎﹗」
《寒戰》導演執導
導演梁樂民成為《梅艷芳》這部作品的導演和編劇，他表示：「事緣《寒戰2》還在後期剪接階段，江老板邀約會面，告訴我他有一個願望，一直很想實現，就是想拍一部梅姐的傳記，問我能否執導。我告訴老板，你選擇今天跟我說這個願望，我很難推卻的。因為當天是十二月三十日，梅姐離開我們的那一天。編導生涯能遇上『梅艷芳』，是我的福氣；一路走來，從資料搜集、劇本定稿、選角、拍攝、剪緝到後期，給我最大的感受是，香港曾經出現『梅艷芳』，是我們的福氣。」
導演梁樂民：「梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除了記錄了她，我們還努力記錄了香港的八十年代。梅姐對我的意義，是典型香港兒女的模範：出身雖然寒微，卻憑著自身努力，創造一番事業；成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心；社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭；無論遇到甚麼逆境，她亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表著我們香港人的奮鬥故事。」