梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模

傳奇天后梅艷芳因癌病03年離開我們，留下經典金曲外，風采至今令大家難忘。三年前安樂電影公司開拍以梅艷芳生平作藍本的傳記電影，以實現梅姐遺願，找來最合適主角、導演及劇本，電影預告片首曝光，而女主角原來是位名模。

文：東方新地｜圖：《梅艷芳》預告片截圖