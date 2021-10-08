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梅艷芳傳奇｜梅艷芳入行21年9段鮮為人知情史 情路崎嶇曾自言畢生只欠一個人

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撰文：東方新地

2003年離世的梅艷芳一生感情路崎嶇不平、波折重重，直至終年40歲仍孑然一身。入行21年來，梅艷芳每段感情總是失敗收場，令恨嫁的阿梅一度急如鍋上螞蟻，而阿梅經過多次戀愛創傷後，已對愛情失去信心，以至她曾對張國榮說：「如果我臨死時仲未有人娶我，你就娶我好嗎？」但結果哥哥卻比阿梅更早一步離開了這個人世。

文、圖：東方新地

梅艷芳 愛多一次傷多一次

一代天后梅艷芳一生感情路崎嶇不平。（圖片來源：東方新地）
一代天后梅艷芳一生感情路崎嶇不平。（圖片來源：東方新地）

84年 與苗僑偉一瞬即逝的愛情

梅艷芳84年首次拍電視劇《香江花月夜》，即與劇中主角苗僑偉傳出戀情；可惜這段情只是過眼雲煙，苗僑偉現任太太戚美珍一出現，兩人即斷絕來往。

《香江花月夜》劇照。（圖片來源：東方新地）
《香江花月夜》劇照。（圖片來源：東方新地）
當年的苗偉僑。（圖片來源：東方新地）
當年的苗偉僑。（圖片來源：東方新地）

84年 與鄒世龍離離合合吵架分手

84年有傳媒揭發梅艷芳與富家子鄒世龍拍拖，但一年多後就分手，梅艷芳曾解釋分手原因：「鬧交囉！大家年紀輕，氣硬！」但89年兩人復合，更傳出宣布訂婚；不過最終還是分手收場。

當年的鄒世龍。（圖片來源：東方新地）
當年的鄒世龍。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳。（圖片來源：東方新地）

85年 與高橋雅宏天各一方難維繫

85年，梅艷芳在日本結識一位日籍混血模特兒高橋雅宏，為此阿梅經常穿梭港日兩地。但未幾高橋提出分手，而Anita亦深明彼此天各一方，實在難以長期維繫感情。

當年的梅艷芳與高橋雅宏。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳與高橋雅宏。（圖片來源：東方新地）

85年 與近藤真彥異國情緣刻骨銘心

85年梅艷芳遠赴日本看近藤真彥的演唱會，及後兩人到的士高跳舞，近藤問阿梅可不可以吻她，就這樣兩人一吻定情。阿梅返港後每晚與近藤通電話，一年內七次飛去日本與他共聚。最難忘一幕，是阿梅陪近藤到北海道開演唱會，坐旅遊車時，累透的他靠在阿梅身上，當著工作人員面前公開彼此戀情。惟這兩位港日天皇巨星實在太忙，以至戀情無疾而終。

當年的近藤真彥。（圖片來源：東方新地）
當年的近藤真彥。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳。（圖片來源：東方新地）

88年 與劉米高 給阿梅最多快樂

88年梅艷芳與中澳混血男模特兒劉米高拍鐵達時手錶廣告，戲假情真火速展開戀情。自和米高一起，阿梅每天都是那麼快樂，這種快樂是從未體驗過。但米高要阿梅整天陪著他，對於事業正處於高峰的梅艷芳，當然不會犧牲事業，兩人各走極端，於是決定分手。

當年的梅艷芳與劉米高。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳與劉米高。（圖片來源：東方新地）
當年廣告遠赴充滿懷舊色彩的上海取景，畫面淒美動人，編織出一個浪漫而動人的愛情故事。（圖片來源：東方新地）
當年廣告遠赴充滿懷舊色彩的上海取景，畫面淒美動人，編織出一個浪漫而動人的愛情故事。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

90年 與阿Paul 引發逃婚疑雲

90年阿梅與大學生阿Paul相戀，兩人親愛甜蜜的照片不時見諸各大報章雜誌。與阿Paul談情帶給阿梅很溫暖又很有生氣的感覺。但一年後，這段情悄悄地結束了，阿梅表示自拍拖後，發覺雙方距離很遠，每天不是大鬧便是小吵，她已厭倦這種日子，而阿Paul亦要回英國唸書，於是決定斬斷情絲。

兩人態度親甜蜜，但當年卻是不被看好的一對。（圖片來源：東方新地）
兩人態度親甜蜜，但當年卻是不被看好的一對。（圖片來源：東方新地）

一生只欠Paul一人

01年梅艷芳接受港台鄧靄霖訪問時，透露約在三十歲時幾乎下嫁圈外人，不過最後選擇逃婚。而阿梅亦曾對林燕妮表示：「我畢生沒有欠過男人，只欠Paul一個」由此推斷，阿Paul好大機會是阿梅的逃婚主角。

當年的梅艷芳與阿Paul。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳與阿Paul。（圖片來源：東方新地）

91年 與林國斌 性格不合導致分手

91年阿梅與武師林國斌相戀，但這段戀情維持了約兩年便告終，他們性格太強太硬了，從沒有人肯退讓半步。阿梅表示：「林國斌係個外向型嘅人，喜歡流連夜店，我就非常享受家庭生活。」性格迴異，分手只是遲早的事。

拍拖初期，林國斌對阿梅服侍周到。（圖片來源：東方新地）
拍拖初期，林國斌對阿梅服侍周到。（圖片來源：東方新地）
拍拖後期，兩人距離愈來愈遠。（圖片來源：東方新地）
拍拖後期，兩人距離愈來愈遠。（圖片來源：東方新地）

95年 與趙文卓 姊弟戀一年玩完

95年有傳媒影到梅艷芳與比她少九歲的武打小生趙文卓，在沙巴拍拖漫步談心的浪漫場面，從而揭發兩人相戀。可惜兩人相戀一年便告分手，兩人都沒有說出分手原因，有傳是因性格不合，而兩人對這段已逝的戀情，亦未能忘懷。

95年張國榮生日會上，梅艷芳與趙文卓以情侶姿態出席。（圖片來源：東方新地）
95年張國榮生日會上，梅艷芳與趙文卓以情侶姿態出席。（圖片來源：東方新地）

01年 與Shum Shum 疑幻疑真否認到底

01年有報道指梅艷芳在泰國邂逅26歲中泰混血兒Shum Shum，展開異地忘年戀。而梅艷芳38歲生日，Shum Shum亦來港為阿梅慶祝，一行人登上豪華遊艇出海度過浪漫生日。Shum Shum與阿梅在遊艇上看海把臂談心的照片，被雜誌攝入鏡內；不過，梅艷芳一直堅拒否認有泰籍男友，甚至話Shum Shum此人不存在；或許阿梅為免重蹈覆轍，要將男友保密。

當年的梅艷芳與Shum Shum。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳與Shum Shum。（圖片來源：東方新地）
兩人曾手拖手，一起步入船艙。（圖片來源：東方新地）
兩人曾手拖手，一起步入船艙。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

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