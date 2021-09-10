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梅艷芳電影｜導演梁樂民率王丹妮等往拜祭梅姐 劉俊謙演哥哥 年輕造型曝光

東方新地 - 娛聞

《梅艷芳》傳記電影籌備經年，將於11月上映，導演梁樂民在開拍前率領演員，前往靈前拜祭梅艷芳，以示尊重梅姐，並祈求拍攝一切順利﹗在電影中飾演梅姐生命中三位最重要人物，哥哥張國榮、胞姊梅愛芳和恩師Eddie，最新三款海報首次曝光。

文：東方新地｜圖：《梅艷芳》電影官方圖片

劇組在開拍前亦安排三人到梅姐靈前拜祭，導演梁樂民 表示：「選中Louise（王丹妮）後，我就跟製片部同事說，一定要帶Louise去拜祭梅姐。我們要告訴梅姐，我們即將要開拍她的傳記電影，而我們挑選了王丹妮。這是對梅姐的一份尊重。」廖子妤(Fish)亦憶述，在墳前祈願哥哥、梅姐及Ann姐(梅愛芳)給予他們靈感和支持，更說每當回想起當時情景，感覺依然震撼。

飾演梅艷芳的王丹妮在靈前向梅姐誠心拜祭。 （圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
飾演梅艷芳的王丹妮在靈前向梅姐誠心拜祭。 （圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
帶備鮮花往拜祭梅姐。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖 ）
梅艷芳的靈位設於香港大嶼山天壇大佛下，《梅艷芳》演員王丹妮在開拍前，帶備鮮花與導演及演員們一起往拜祭梅姐。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖 ）

一代舞台女王梅艷芳生命中有三位最重要的人物，分別是哥哥張國榮、胞姊梅愛芳和恩師Eddie。他們會在傳記式電影《梅艷芳》中先後登場，當中三款最新人物海報首次曝光。戲中除了有新人王丹妮（Louise）飾演梅艷芳和古天樂飾演Eddie，導演梁樂民亦在芸芸面試的演員當中甄選出廖子妤（Fish）扮演梅愛芳和劉俊謙扮演張國榮這兩個重要角色。

導演梁樂民率領演員劉俊謙、廖子妤及王丹妮等到拜祭梅姐。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
導演梁樂民率領演員劉俊謙、廖子妤及王丹妮等到靈前拜祭梅姐。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
梅豔芳靈前放滿歌迷送贈的鮮花、照片、海報等。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
梅豔芳靈前放滿歌迷送贈的鮮花、照片、海報等。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）

劉俊謙演哥哥張國榮試足兩次鏡

至於被選中飾演張國榮的劉俊謙，坦言從沒想過自己會被選中。阿謙第一次試鏡是2017年的年頭，當時他正綵排一齣舞台劇，對於試鏡經歷，他依然記憶猶新：「我記得第一次試鏡時，並不知道電影是《梅艷芳》，當時準備時間很少，所以一切都很倉卒。直至2017年尾終於落實演出這部電影，梁樂民導演再次找我試鏡時，告訴我要演一場戲和唱一首歌，選了一首歌配合一些舞步動作，而自己務求進入哥哥的角色和配合年代感，我找了一件感覺80年代的牛仔褸和梳了一個哥哥當年的中分頭。這次我做足準備功夫。」

劉俊謙飾演哥哥張國榮，是梅艷芳生前知己。（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）
劉俊謙飾演哥哥張國榮，是梅艷芳生前知己。（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）
劉俊謙飾演張國榮。（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）
劉俊謙飾演張國榮。（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）

阿謙透露自己真正認識哥哥和梅姐這兩位前輩，由就讀演藝學院開始：「當時我看很多電影，當中梅姐和哥哥的演出最吸引他。當正式知道要演出《梅艷芳》這部電影後，我花更多的時間去深入了解這兩位前輩。我欣賞哥哥既表演精準又自由，而且充滿一種不能被取代的個人魅力。更吸引我的是哥哥和梅姐的性格；充滿愛的兩人，非常愛錫身邊的朋友。另外，他們也是很勇敢的先鋒，在表演上會不斷突破框架，為求是舞台上呈現到他們追求的美。」

（圖片來源：《梅艷芳》海報）
（圖片來源：《梅艷芳》海報）

廖子妤演梅愛芳被考起 試鏡一年多後獲通知被選中

梅愛芳這角色對Fish而言，不僅得來不易，更是她入行以來作最多準備試鏡的一角。她感恩的說：「這是我用最長時間準備的一次試鏡，唱歌部份不只是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，還真考起我。唱歌之外還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的殺手鐧。最初我也以為自己會落選，但沒想到等了足足一年多後，會被通知獲選，當刻感覺份外興奮。」

王丹妮和廖子妤分別演梅艷芳和梅愛芳，姊妹情深。（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）
王丹妮和廖子妤分別演梅艷芳和梅愛芳，姊妹情深。（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）
（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）
（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）

主角梅艷芳一直保密 廖子妤靠估

為遵守電影公司的保密協議，Fish只知道自己飾演梅愛芳一角，而對於梅艷芳選角則一直不知情。Fish說：「我問導演，究竟是誰演我妹妹？導演只給我提示，指她是模特兒。我就一直猜度，梅姐雙眼很特別，眼窩很深，眼神流露滄桑，經歷很多似的。直覺告訴我，梅姐角色非王丹妮莫屬。」Fish 與Louise（王丹妮）本身已在不同活動上見過面，因此Fish本來對Louise已有印象，得知由Louise 飾演梅艷芳後， Fish感到份外親切。

王丹妮和廖子妤分別飾演梅艷芳與梅愛芳。（圖片來源：《梅艷芳》海報）
王丹妮和廖子妤分別飾演梅艷芳與梅愛芳。（圖片來源：《梅艷芳》海報）
（圖片來源：《梅艷芳》海報）
（圖片來源：《梅艷芳》海報）

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