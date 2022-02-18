梅艷芳｜王丹妮獲提名金像獎影后 婚前育有一女 老公羅孝勇視如己出
梅艷芳｜王丹妮獲金像獎兩項提名
第40屆香港電影金像獎2月16日公佈獎項入圍名單，一共19項提名，電影《梅艷芳》分別獲12項提名，女主角王丹妮獲提名最佳女主角及最佳新演員，與《媽媽的神奇小子》吳君如、《奪冠》鞏俐、《智齒》劉雅瑟 、《馬達‧蓮娜》周秀娜爭影后。
為梅姐圓夢開拍傳記電影
傳奇天后梅艷芳因癌病03年離開我們，留下經典金曲外，風采至今令大家難忘。安樂電影公司的江先生憶記起亡友說：「03年有一日阿梅約我見面，希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色；可惜最後因為她的離去，無法實現她的遺願，多年來我一直惦記著她未圓的夢，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！促成開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」
王丹妮被邀試鏡以為騙案
電影公司花了三年才找到神韻似梅姐的王丹妮，而王丹妮憶述當初被邀試鏡以為是騙案，她說：「當初他們在社交網私信我，叫我去試鏡，我以為是騙案，很害怕。後來上網做了很多資料搜集，看到原來是一家大公司，拍了很多有名的電影，令我覺得可以試試看。」王丹妮自己唔覺得似梅姐：「電影公司話試鏡了很久，最後看到我的照片覺得嘴巴有點像。」
單親家庭長大 負責養家
王丹妮在單親家庭長大，家境清貧，中學時的王丹妮已長得很高，但卻被同學取笑似「一支竹」，更曾試過被男同學用足球瞄準並「省」中其頭部，她指因而性格自卑，直至13、14歲開始做兼職模特兒幫補家計。
王丹妮簽約米蘭模特兒公司
王丹妮17歲參加Elite模特兒比賽奪冠，更代表香港參加亞太區總選，打低36個國家對手成為冠軍，與米蘭模特兒公司簽約正式進入模界，曾在米蘭、日本為Chanel、Dior等名牌行天橋。
王丹妮育有7歲女 前年嫁「巨聲幫」羅孝勇
現年31歲的王丹妮不但是名模，也是模媽，24歲時未婚懷孕，育有一女Affa，其後與前男友分手，獨力養女，其後經朋友介紹認識《超級巨聲II》的羅孝勇，2020年12月結婚。羅孝勇拍拖時已經常和女友及女兒三人行，婚後亦不介意做繼父，視繼女如己出，不時晒「一家三口」合照，而繼女叫羅孝勇做爸爸並改姓羅。
梅艷芳永遠的香港女兒
梅艷芳八、九十年代瘋魔萬千fans ，現今世代可能對「梅艷芳」這三個字感到陌生，但無論認識她與否，只要音樂響起，扣人心弦的歌聲總會有感動你的一刻，包括投資拍《梅豔芳》與艷姐相識多年的江生。江生眼中的梅姐絕對是香港人的女兒，他娓娓道來的說：「欣賞梅姐那份敬業、專業，由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣！」
網民：唔係江欣燕唔睇㗎﹗
網民對電影《梅艷芳》有不少意見，對扮演梅艷芳，網民第一時間想起扮得入木三分的江欣燕，更留言「唔係江欣燕做唔睇㗎﹗」
《寒戰》導演執導
導演梁樂民成為《梅艷芳》這部作品的導演和編劇，他表示：「事緣《寒戰2》還在後期剪接階段，江老板邀約會面，告訴我他有一個願望，一直很想實現，就是想拍一部梅姐的傳記，問我能否執導。我告訴老板，你選擇今天跟我說這個願望，我很難推卻的。因為當天是十二月三十日，梅姐離開我們的那一天。編導生涯能遇上『梅艷芳』，是我的福氣；一路走來，從資料搜集、劇本定稿、選角、拍攝、剪緝到後期，給我最大的感受是，香港曾經出現『梅艷芳』，是我們的福氣。」
導演梁樂民：「梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除了記錄了她，我們還努力記錄了香港的八十年代。梅姐對我的意義，是典型香港兒女的模範：出身雖然寒微，卻憑著自身努力，創造一番事業；成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心；社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭；無論遇到甚麼逆境，她亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表著我們香港人的奮鬥故事。」