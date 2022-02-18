梅艷芳｜王丹妮獲提名金像獎影后 婚前育有一女 老公羅孝勇視如己出

王丹妮憑傳記電影《梅艷芳》中飾演梅艷芳而人氣急升，更獲提名今屆金像獎最佳女主角及最佳新演員，首拍電影便獲雙料提名的王丹妮，早在17歲已成為國際名模，與前度男友有一名女兒，分手後遇上「巨聲幫」羅孝勇，前年結婚，羅孝勇一直視繼女如己出﹗