《梅艷芳》電影優先場爆滿 「隱藏角色」黃家駒27歲《造星》囝囝飾演

《梅艷芳》傳記電影將於11月12日公映，但原來10月16日開始電影公司己在幾個星期六將開始上映「優先場」！早前《梅艷芳》電影預告發布之後，有觀眾留意到有「隱藏角色」黃家駒！而飾演這位傳奇人物的，則是曾經參加ViuTV《造星》選拔的一位年輕歌手⋯⋯

文： 東方新地 圖：《梅艷芳》電影劇照