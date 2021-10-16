《梅艷芳》電影優先場爆滿 「隱藏角色」黃家駒27歲《造星》囝囝飾演
文： 東方新地 圖：《梅艷芳》電影劇照
梅艷芳電影｜片長2小時16分 10月上映優先場！
電影公司宣布《梅艷芳》傳記電影將於2021年11月5日至7日提早推出先演口碑場，11月12日（星期五）正式上映；但原來在10月16日開始多個周末已經上映「慈善優先場」，不過門票一早已經沽清：
電影不但以新生代演員重現了梅艷芳、張國榮等角色，包括名模王丹妮演梅艷芳、古天樂演劉培基、新晉小生劉俊謙演張國榮等。而其他演員將包括有林家棟、楊千嬅、楊祐寧、陳家樂、蔣志光、邵仲衡等。
預告驚見黃家駒！27歲張進翹Manson飾演
繼早前公布的角色王丹妮、劉俊謙及廖子妤之外，有觀眾在早前公布的「國際版預告」中，發現了重現「廣播道瘋狂fans」一幕，而被粉絲包圍的就是88年開始走紅的Beyond，當中更有演員飾演主音黃家駒。
《全民造星3》Manson十強選拔出局
張進翹Manson去年在《全民造星3》人氣甚強，當時已被花姐指其「貌似黃家駒」，不過因為晉級入十強的演出表現失準，而未能進入決賽。其實早在2015年他已有參演港產片《雛妓》（飾演任達華兒子），同年亦有演出HKTV及ViuTV劇集，今次電影《梅艷芳》宣傳未有詳細介紹他的角色，根據網上資料顯示他飾演的「黃家駒」是「張國榮、梅艷芳之好友」，具體表現如何，就要入場睇戲先知道了！
重溫：《全民造星3》Manson是非多 入圍即飛ViuTV編劇女友
在ViuTV節目《全民造星3》成功打入20強的Manson（張進翹），雖然因為節目而人氣急升，參選時引來眾多起底及是非，不但被踢爆是10年前網上「公廁4P」片主角之一，日前更被指為上位而在參賽後狠飛拍拖逾半年的女友，據知女方是ViuTV劇集《娛樂風雲》編劇，擁有一對索爆長腿！
Manson 被暱稱「小子」
Manson在《全民造星3》中因外貌酷似已故的Beyond靈魂人物黃家駒而備受關注，人氣急升，可惜他在晉級10強賽中敗給了Alina，最終止步於20強，但他的是非仍未休止，繼早前被爆是十年前「灣仔名校四男女在赤柱沙灘女更衣室疑似玩4P」事件的片中人後，近日又被指曾與ViuTV劇集《娛樂風雲》27歲編劇李欣如（Liyu）秘戀逾半年，但Manson為上位而在節目即將播出時，便在暗地裡結束了兩人的戀情。
Manson經常為李欣如揸機影相，李欣如更親密地稱呼他為「小子」，今年7月李欣如生日時更是與他一同度過，當時Mirror成員Alton曾經問過張生日相係由邊個影？李欣如話要「低調低調」。
Manson曾在李欣如的post中用emoji留言，又曾留言鼓勵過李欣如。李欣如亦有點讚過Manson發文，更曾隔空「愛的提示」叫對方飲水。
到今年10月，李欣如忽然留言說：「結束並不傷心，傷心是還未做好告別的準備，沒有好好地告別，就這樣算罷，不重要了，沒關係，去吧。」似在暗示對方在無任何交代下忽然結束戀情。
之後李欣如又說：「不得不開始接受，人生很多時候都是無能為力的，你是，就是，不是的，再努力也沒用，機會，就是留給有機會的人。」語氣無奈，之後亦無再點讚過Manson。
除了曾做過ViuTV劇集《娛樂風雲》及《做演藝嘅》其中一個編劇外，李欣如又曾是「Madam Lo」盧婉茵的《盧師動眾Madam Show棟篤笑》編劇團隊一員，及擔任過電影《如珠如寶》的助理編劇。