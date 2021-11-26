《梅艷芳》隱藏角色唔止黃家駒 《造星》MANSON自爆Beyond造型照

《梅艷芳》傳記電影公映兩星期狂收3,600萬元，雖然導演曾透露初剪版本有四小時，但這個版本似乎未有曝光的機會，因為導演梁樂民表示目前版本已是「這個階段最適合和最好的版本」，其實早在《梅艷芳》電影預告發布時，已有觀眾留意到有「隱藏角色」黃家駒，但原來製作組係搵齊四人擔當Beyond四子⋯⋯

文： 東方新地 圖：《梅艷芳》電影劇照