荷李活人氣王Jimmy O. Yang紅館開鑼五場棟篤笑吸引眾星朝聖
開場「阿V」嘉賓炒熱現場氣氛
在Jimmy O. Yang正式登台前，他邀請了本地喜劇演員「阿V」Vivek Mahbubani和樂隊農夫來炒熱現場氣氛。農夫開玩笑說Jimmy這次打破了香港的傳統，不僅用英語進行talk show，還選擇在紅館舉辦下午場，他笑稱：「胡楓都唔夠膽開啦！」當Jimmy O. Yang終於出場時，現場播放了The Weeknd的《Blinding Lights》，他選擇以「Beyoncé式」的霸氣方式登場，掌聲在紅館內迴響。
「華仁仔」成長與啟蒙
Jimmy O. Yang在台上多次提到自己是「華仁仔」，他在13歲時隨家人移民到美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學。儘管如此，他對表演的熱情讓他放棄瞭高薪的工作，選擇了棟篤笑的職業生涯。在美國，他以文化差異、亞裔身份認同龢移民經歷為主題，用幽默的方式講述自己的成長故事，深受美國亞裔社群的喜愛。Jimmy表示他的棟篤笑生涯是受到黃子華的啟發，「華仁仔」13歲移民美國。
Jimmy O. Yang旋風式訪港深度體驗
應香港旅遊發展局的邀請，Jimmy O. Yang這次的訪港行程安排滿滿，他將在紅館的表演前夕，特別前往文武廟祈求表演順利。旅發局為他安排了豐富的行程，讓他一天之內深入體驗香港的文化和美食。行程包括：
– 參觀具有百年歷史的上環文武廟- 乘坐昂坪360全景纜車欣賞香港的自然美景
– 在亞洲頂級酒吧品嚐精緻雞尾酒
– 品嚐地道的燒味美食
「香港的美食體驗充滿驚喜，從本地人氣燒味店品嚐入口即化的蜜汁叉燒，到亞洲頂級酒吧細味世界級雞尾酒，短短一天就能嚐遍各種滋味，這座城市總能用美食展現它獨有的文化交融。我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」
Jimmy續分享：「我在香港度過了童年時光，一直深深感受到這座城市獨特的活力。這是一個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景之間。每趟旅程都 充滿驚喜，展現香港多元的城市風貌。」旅發局希望透過Jimmy的第一身視角，向全球旅客與粉絲分享香港獨特的文化魅力，吸引更多人親身到訪，探索屬於自己的香港故事與回憶。