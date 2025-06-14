荷李活人氣王Jimmy O. Yang紅館開鑼五場棟篤笑吸引眾星朝聖

香港出生的荷李活明星Jimmy O. Yang（歐陽萬成）近日回到家鄉舉辦了一系列棟篤笑表演。昨晚，他在紅館的首場表演吸引了眾多粉絲和名人前來觀看。除了他的偶像黃子華外，許多知名人士如林青霞、李克勤、盧淑儀、古巨基、陳潔靈、金燕玲、蘇施黃、鄧麗欣、湯令山和JW等也紛紛到場。當然，Jimmy的家人也不例外，他的父母也來到現場支持他，並有幸與黃子華並排坐下觀看表演。