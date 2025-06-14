荷李活人氣王Jimmy O. Yang紅館開鑼五場棟篤笑吸引眾星朝聖

最新娛聞
東方新地

廣告

香港出生的荷李活明星Jimmy O. Yang（歐陽萬成）近日回到家鄉舉辦了一系列棟篤笑表演。昨晚，他在紅館的首場表演吸引了眾多粉絲和名人前來觀看。除了他的偶像黃子華外，許多知名人士如林青霞、李克勤、盧淑儀、古巨基、陳潔靈、金燕玲、蘇施黃、鄧麗欣、湯令山和JW等也紛紛到場。當然，Jimmy的家人也不例外，他的父母也來到現場支持他，並有幸與黃子華並排坐下觀看表演。
棟篤笑 歐陽萬成接受《東張》採訪表示每晚janlkb睇TVB新聞。（圖片來源：TVB）
歐陽萬成接受《東張》採訪表示每晚janlkb睇TVB新聞。（圖片來源：TVB）

開場「阿V」嘉賓炒熱現場氣氛

在Jimmy O. Yang正式登台前，他邀請了本地喜劇演員「阿V」Vivek Mahbubani和樂隊農夫來炒熱現場氣氛。農夫開玩笑說Jimmy這次打破了香港的傳統，不僅用英語進行talk show，還選擇在紅館舉辦下午場，他笑稱：「胡楓都唔夠膽開啦！」當Jimmy O. Yang終於出場時，現場播放了The Weeknd的《Blinding Lights》，他選擇以「Beyoncé式」的霸氣方式登場，掌聲在紅館內迴響。

棟篤笑 （圖片來源：Jimmy O Yang IG）
（圖片來源：Jimmy O Yang IG）
棟篤笑 （圖片來源：Jimmy O Yang IG）
（圖片來源：Jimmy O Yang IG）

「華仁仔」成長與啟蒙

Jimmy O. Yang在台上多次提到自己是「華仁仔」，他在13歲時隨家人移民到美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學。儘管如此，他對表演的熱情讓他放棄瞭高薪的工作，選擇了棟篤笑的職業生涯。在美國，他以文化差異、亞裔身份認同龢移民經歷為主題，用幽默的方式講述自己的成長故事，深受美國亞裔社群的喜愛。Jimmy表示他的棟篤笑生涯是受到黃子華的啟發，「華仁仔」13歲移民美國。

棟篤笑 （圖片來源：Jimmy O Yang IG）
（圖片來源：Jimmy O Yang IG）

Jimmy O. Yang旋風式訪港深度體驗

應香港旅遊發展局的邀請，Jimmy O. Yang這次的訪港行程安排滿滿，他將在紅館的表演前夕，特別前往文武廟祈求表演順利。旅發局為他安排了豐富的行程，讓他一天之內深入體驗香港的文化和美食。行程包括：

– 參觀具有百年歷史的上環文武廟- 乘坐昂坪360全景纜車欣賞香港的自然美景

– 在亞洲頂級酒吧品嚐精緻雞尾酒

– 品嚐地道的燒味美食

「香港的美食體驗充滿驚喜，從本地人氣燒味店品嚐入口即化的蜜汁叉燒，到亞洲頂級酒吧細味世界級雞尾酒，短短一天就能嚐遍各種滋味，這座城市總能用美食展現它獨有的文化交融。我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」

Jimmy續分享：「我在香港度過了童年時光，一直深深感受到這座城市獨特的活力。這是一個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景之間。每趟旅程都 充滿驚喜，展現香港多元的城市風貌。」旅發局希望透過Jimmy的第一身視角，向全球旅客與粉絲分享香港獨特的文化魅力，吸引更多人親身到訪，探索屬於自己的香港故事與回憶。

圖片來源：Jimmy O Yang IG資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 