森美《今晚乜都拗》勇奪亞洲金獎｜親揭幕後狂度過百題目：嘉賓拗到流牙血！

無綫電視（TVB）在昨晚（4日）舉行的「亞洲影視內容大獎 2025」中勇奪1金2銅，成績斐然！由森美主持的清談節目《今晚乜都拗》更擊敗亞洲各地對手，勇奪最佳清談節目金獎。森美雖然未有親身到場，但亦難掩興奮，在社交平台大爆節目幕後秘聞，更形容一眾嘉賓「出盡牙力，流埋牙血」，究竟一個成功的清談節目背後，藏著怎樣的血與汗？