森美《今晚乜都拗》勇奪亞洲金獎｜親揭幕後狂度過百題目：嘉賓拗到流牙血！
亞洲影視內容大獎2025 TVB勇奪1金2銅
在台北舉行的「亞洲影視內容大獎 2025」頒獎典禮上，無綫電視共獲七項提名，最終憑三個節目斬獲三大獎項，滿載而歸。當中，由金牌司儀森美主持的《今晚乜都拗》成功摘下「最佳清談節目組別金獎」，為港爭光。另外，由余文樂、姜皓文、林盛斌及蔡思貝等參與的《與天地對話》亦獲得「最佳紀實娛樂節目組別（亞洲特定市場）銅獎」，而新聞部的《新聞透視：詐騙園進化》則收穫「最佳時事節目組別（亞洲區域/國際市場）銅獎」，成績備受肯定。
森美隔空發表感言「嘉賓出盡牙力流埋牙血」
對於節目勇奪金獎，主持森美因工作在身未能親赴台北領獎，但他亦第一時間在社交平台分享喜悅，並感謝所有參與的嘉賓：「每一個嘉賓都出盡牙力，流埋牙血！你哋嘅牙尖嘴利攞獎啊！」森美其後受訪時再補充，指幕後團隊同樣功不可沒，為了節目效果，保守估計前後構思了超過一百條辯論題目，更會親身預演正反方辯論。他坦言希望透過節目，鼓勵觀眾與家人之間能就著一些無傷大雅的題目多作面對面溝通，增進感情。
姜皓文林盛斌興奮奪銅 難忘也門之旅
至於憑《與天地對話》奪得銅獎的林盛斌（Bob）及姜皓文亦大表興奮。阿Bob表示：「其實入咗五強已經當贏咗，攞到銅獎更加係好大嘅鼓勵同嘉許。」他特別感謝監製及整個製作團隊的付出。而姜皓文則認為節目提供了一個與大自然及自己對話的難得機會，直言也門之旅是一次非常難忘的感受：「在也門呢個特別嘅地方，認識到真正嘅自己，真係一次好難忘嘅感受。」另外，《新聞透視：詐騙園進化》的監製趙燕婷亦感謝大會肯定，期望節目能提高華人社會對東南亞詐騙園區的防範意識。
圈中好友紛紛祝賀 網民大讚實至名歸
《今晚乜都拗》得獎消息一出，不少曾參與節目的圈中好友如麥美恩（Mayanne）、鄧智堅等都立即在社交平台發文祝賀，恭喜整個團隊。大批網民亦湧入討論區留言，一面倒大讚節目實至名歸，認為節目題材貼地，經常引發社會熱議，而且娛樂性與資訊性兼備，能夠得獎是意料中事。有網民留言表示：「恭喜森美！呢個節目真係好好睇！」、「每個嘉賓都好有火花，值得攞獎！」、「希望可以開第二季！」。