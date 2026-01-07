森美見證小儀愛情路 激讚其老公贏Edan少少品味一流 爆老Best生育意向
森美爆料一早知情 曾做和事佬見證愛情路
森美在訪問中坦言「我替她高興，我知道很久了」，更神秘地表示知道的時間有多長「我就不說了」，強調要「保護證人」。這位好友透露自己不但早已知情，更曾經在兩人感情路上扮演重要角色。森美表示「我中間聽，我做過和事佬都有，聽他們分享感情都有」，見證了這對戀人「由開始到走在一起，中間當然和我們所有情侶都一樣，都經歷很多」。他更形容兩人的緣份是「天作之合，是上天給的，沒得說的」，顯示對這段感情的認同和祝福。
大膽比較小儀老公贏Edan 品味一流獲激讚
談到小儀的選擇，森美毫不避諱地作出比較，更「大膽一點說一句」評價小儀老公。他表示「和Edan相比來說，我覺得Edan是輸一點點，彭于晏贏一點點」，認為小儀老公在外貌上略勝一籌。森美更透露小儀「都喜歡這兩個」，但在「跳舞和歌藝方面，都望塵莫及」。最令人印象深刻的是，森美大讚小儀老公「起碼有一樣東西，他贏了剛才所說的所有人，就是他的品味，他的品味真是一流」。這位好友更開玩笑說「如果不是我老婆，可能我都會追她，你品味都一流」，可見對小儀老公的選擇眼光相當認同。
史上最多人情 森美大方祝福新人
作為多年好友，森美在小儀婚禮上的表現也成為話題。他透露這次「算是史上我給得最多」的人情，顯示對這對新人的重視程度。森美不停稱讚兩人般配，認為「真是很匹配，他們兩個，和小儀一樣，都是比較簡單」。他更表示小儀老公的性格與小儀相似，都屬於較為純樸的類型，這種相似性正是他們能夠走在一起的重要原因。森美強調「以小儀這麼高的質素，是匹配的」，對這段婚姻給予高度評價。
爆小儀老公冇生育計劃 推動但遭拒絕
最令人關注的是，森美在訪問中意外透露小儀老公「冇生育意向」的消息。他表示曾經嘗試推動這個話題，「我有跟他說，他沒有那個計劃，但我就推他，無所謂，可以，可以想一想」。然而從小儀老公的反應來看，「我聽他口，應該不像，他的口吻不像」，顯示對方對生育一事並不積極。森美解釋小儀老公「始終喜歡自己的小狗」，似乎更傾向於現有的生活模式。作為已有兩個孩子的過來人，森美坦言「我屬於有小朋友的那一派」，希望好友也能體驗為人父母的喜悅。
網民熱議生育話題 擔心小儀未來規劃
森美的爆料在網上引發熱烈討論，不少網民對小儀夫婦的生育計劃表示關注。有網民表示「小儀年紀都不小了，如果真的想要小朋友就要趁早」，也有人認為「兩個人開心就好，生不生小朋友是他們的選擇」。森美在訪問中也流露出一絲擔憂，表示「我怕小儀受不了，不是每個人都受得了，畢竟都生了我兩件，不是小事」，顯示他明白生育對女性的身心挑戰。這番話也讓外界更加關注這對新婚夫婦未來的家庭規劃，以及小儀本人對生育的真實想法。