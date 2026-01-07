森美見證小儀愛情路 激讚其老公贏Edan少少品味一流 爆老Best生育意向

森美在最新訪問中首度開腔談論小儀結婚一事，不但爆料自己「一早知道小儀結婚」，更大膽評價小儀老公「贏Edan少少」！這位資深DJ兼好友更透露曾經做過「和事佬」，見證兩人感情路上的起起跌跌，直言他們是「天作之合」。最令人意外的是，森美竟然爆出小儀老公「冇生育意向」，引發網民熱議這對新婚夫婦的未來規劃。