森美突宣布《早霸王》停播！｜梁嘉琪離開商台 16年經典節目呢日結束
今早商業電台傳來震撼消息，梁嘉琪在《早霸王》節目中突然宣布離開商台，森美隨即宣布這個陪伴港人16年的經典節目正式停播，播至月尾結束。繼DJ小儀日前宣布離開效力31年的商台後，又一重磅人物告別，令不少聽眾措手不及。究竟這個深受歡迎的節目為何突然劃下句號？
梁嘉琪突宣布離開商台 森美即時決定停播
梁嘉琪今早在《早霸王》節目中正式宣布離開商業電台的決定，消息一出即時震驚全港聽眾。森美在節目中表示，由於嘉琪的離開，《早霸王》將會正式停播，節目將播至本月月尾為止。這個突如其來的宣布，令不少忠實聽眾感到非常意外和不捨。森美同時透露，他即將與阿正及Elsie開展新節目，並預告將於10月31日公布詳細內容，為聽眾帶來新的驚喜。
森美回應嘉琪離開 展現真摯友誼
面對梁嘉琪的離開，森美在節目中展現了他對拍檔的真摯情感和尊重。有網民留言指出：「今日佢講關於嘉琪既野，就知佢真人係點對人。」森美的反應讓聽眾看到他平日嚴厲外表下的真性情，也證明了他與嘉琪之間深厚的工作情誼。這種真摯的表達方式，讓不少聽眾重新認識了森美這個人，也更加理解他對節目和拍檔的重視程度。
《早霸王》16年經典回憶 見證港人集體記憶
《早霸王》自2009年4月開始播出，逢星期一至五上午10時至中午12時與聽眾見面，成為不少港人的日常陪伴。節目由《架勢堂》原班人馬森美及小儀主持，監製及配樂由金志堅（阿金）負責，初期更有李澄（西瓜）、朱穗傑（傑傑）及王英偉（阿蕉）三位Operator參與。當中最經典的「阿希事件」，森美一句「你係阿希？」至今仍是不少聽眾的集體回憶，成為香港電台節目史上的經典時刻。
網民不捨留言如潮 盛讚森美真性情
消息傳出後，網民紛紛在社交平台留言表達不捨之情。有聽眾表示：「呢個節目係我每日嘅充電時間，無咗真係無晒能量。」另有網民為森美平反：「我唔係要吹奏森美，但有小小腦，都聽得出森美係一個高智慧而願意同大家分享既人。」更有人指出：「由Marco到阿傑到阿正到YY，每一個都好感激佢，工作上磨擦一定有，但以上咁多個都好明顯受到森美影響，做人做事都成熟進步左好多。」不少網民都表示「真係好唏噓」，特別是「琴日睇完墨魚遊戲見到森小，今日就聽到《早霸王》停播」，令人感慨時光飛逝。
圖片來源：Threads、IG@kakikakileung、IG@kittyyuen、新傳媒照片庫、早霸王 Good Morning King @Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期