森美突宣布《早霸王》停播！｜梁嘉琪離開商台 16年經典節目呢日結束

今早商業電台傳來震撼消息，梁嘉琪在《早霸王》節目中突然宣布離開商台，森美隨即宣布這個陪伴港人16年的經典節目正式停播，播至月尾結束。繼DJ小儀日前宣布離開效力31年的商台後，又一重磅人物告別，令不少聽眾措手不及。究竟這個深受歡迎的節目為何突然劃下句號？