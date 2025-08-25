昔日童星「萬能key」楊凱博近況曝光！19歲變身韓系小鮮肉獲讚靚仔
「萬能key」楊凱博近況曝光！
現年19歲的楊凱博自幼習武，於2014及2015年武術比賽中勇奪全能冠軍、亞軍及刀術冠軍，成績斐然。為專注學業，他曾大幅減少公開露面，甚至連個人社交平台也長時間未更新。直至去年3月，他終於重啟社交媒體，分享校園生活點滴。
自爆私下好內斂、好怕尷尬
認為拍戲令佢不斷學習，不斷進步：「由細個學唔好擋住人哋嘅光，到大個學習同人溝通相處，因為有好多大過我嘅前輩，可以不斷吸收佢哋嘅經驗。」
楊凱博現修讀香港恒生大學心理學系，自細就生活喺鏡頭面前，演繹各式各樣嘅角色，但他就坦言自己其實好內斂、好怕尷尬，不過佢最近就突破自己，做咗一個Christmas ball嘅司儀：「其實我好怕多人嘅地方，加上做司儀嘅經驗唔多，所以原本都有啲顧慮，但之後覺得機會唔多，所以就膽粗粗應承咗。」佢認為嘗試過唔係必然會成功，亦都可能會不斷失敗，但起碼試過就唔會後悔！
《黯夜守護者》演技自然獲觀眾留意 被陳煒睇好
4年前，在 TVB《黯夜守護者》中，CK在離婚後獨力撫養何子俊，但因工作拼搏而難以兼顧家庭，加上14歲正讀中學的兒子已進入反叛期，母子關係不佳。最近CK發現何子俊與小混混結交，陷入危機，在CK逼供下，何子俊的同學承認違規，但事後責怪何子俊出賣朋友。CK想將他送到上海讀書，以免他學壞，但被同學誤解的何子俊很不滿：「你講咩都係啱，我講咩都係錯嘅。你唔好講到咁偉大，好似所有嘢為我咁。」
前輩陳煒讚楊凱博毫不怯場，對他讚不絕口：「呢位就係我哋嘅明日之星喇！」
4歲入行成萬能key
原來童星出身的楊凱博早於四歲入行，擁有多年演出經驗。2013年，楊凱博演出保險公司的廣告，廣告中的他調皮地問：「乜嘢叫做保險啊？」很多網民讚他的表情得戚，好搞笑，紛紛將廣告截圖並瘋傳。後來，有網民將廣告截圖改圖，key上張學友、秦沛的誇張表情，漸漸楊凱博成為了「網絡萬能key」。
加入TVB後，他拍過不少劇集，例如《城寨英雄》飾演陳展鵬的童年、《天命》中飾演嘉慶皇二子綿寧、《特技人》中飾演譚俊彥兒子、《降魔的2.0》飾演馬國明童年等。
直到去年他參演劇集《大步走》，故事講述Franco（張達倫飾演）患有遺傳性視網膜色素變性，後漸漸失明。雖然Franco要面對疾病為生活帶來的困難，但幸好有女朋友可梔不離不棄。他們的感情戲固之然感動，仲有宇笙（楊凱博飾演）同靚女Belle（劉穎鏇飾演）的互動都好好睇。有之Belle捉著宇笙手摸其頸部，親身教他如何找脈搏，初入青春期的宇笙情竇初開，暗戀Belle，甚至偷拍對方。後來爸爸Franco發現宇笙手機的相片，教他不應該這樣做，最後他認錯，與Belle大方合照。
楊凱博很自然地演繹出宇笙的羞澀表情、少男情懷，毫不生硬，連劉穎鏇都於Instagram分享二人合照，更留言讚他：「小笙，你真係好man，好可愛啊 。」
自小習武拎過冠軍
除了做戲，楊凱博還熱衷武術，視李小龍為偶象，師承香港著名武術運動員李暉，習南拳、棍術、太極拳等，曾在2014年和2015年的武術比賽中分別奪得全能冠軍及亞軍、刀術冠軍。將來或可向武打明星的方向發展，前途無可限量。
兼顧學業拍劇 無難度
楊凱博現年15歲正讀中三，為了兼顧學業和拍劇，放假都不能同朋友玩，要入電視城工作，拍完就要回家做功課。外人可能覺得他的生活很忙碌、辛苦，但他曾接受傳媒訪問表示自己很享受這種生活。他認為自己的童年與別不同，年紀輕輕就可以主持兒童節目，而且前輩們對他都好好，又願意無私地教他，所以他只覺得很新鮮、好玩，希望長大後都繼續在演藝行業發展。