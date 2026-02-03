52歲楊千嬅意外重返「25」歲 丁子高罕有放閃慶生 生日會透露生育計劃
生日蛋糕玩轉年齡楊千嬅親手調位變回52
生日會上最搶眼的莫過於那個別出心裁的生日蛋糕，蛋糕上竟然插著「25」字樣的蠟燭，而非楊千嬅的真實年齡52歲。面對這個玩味十足的安排，楊千嬅當場出手調位，將蠟燭重新排列成「52」字樣，相當搞笑。現場所見，楊千嬅戴著別出栽的眼鏡和頭飾，散發出濃濃少女味，彷彿真的回到25歲般青春洋溢。這個創意十足的生日慶祝方式，不但展現了楊千嬅的幽默感，更突顯她保持年輕心境的秘訣。
丁子高深情告白永遠愛你全力支持
更令人羨慕的是楊千嬅與丈夫丁子高的恩愛互動。丁子高在社交平台分享為太太慶祝生日的溫馨相片，並深情寫道「祝我親愛的妻子生日快樂！你想做什麼就做什麼，我都會全力支持你，永遠愛你，生日快樂。」這番真摯的告白立即引來網民熱烈討論，紛紛大讚這對夫妻是圈中的模範情侶。結婚多年來，兩人一直恩愛如昔，丁子高對太太的無條件支持更是令人動容，難怪被譽為娛樂圈的神仙眷侶。
網民熱議模範夫妻羨慕恩愛日常
楊千嬅與丁子高的甜蜜互動在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言「真係好羨慕佢哋嘅愛情」、「結婚咁多年仲咁恩愛，真係難得」、「丁子高對千嬅嘅愛真係好深」。不少粉絲更大讚這對夫妻是娛樂圈的正能量代表，「睇到佢哋咁幸福，自己都覺得好溫暖」、「希望佢哋永遠都咁甜蜜」。有網民更笑言「25歲嘅千嬅真係好可愛，丁子高真係好幸福」，對於這個創意十足的生日慶祝方式大表讚賞。
楊千嬅宣布世界巡唱 認體虛難再生育
除了慶祝生日外，楊千嬅早前在重慶舉行生日限定音樂會時，更宣布了一個重磅消息——今年下半年將展開新一輪世界巡迴演唱會，令全場過萬名歌迷興奮不已。不過談到生育話題時，楊千嬅坦言「我再生育機會好低啦」，更透露「以前自己做歌手追夢嘅路太辛苦，耗費大量心力，依家個人好虛」。她表示現在最重要是養生和教好兒子，雖然很喜歡小朋友，但寧願幫朋友湊BB，「以我醫護知識同鐘意小朋友，我可以幫人湊得好好」。
重慶音樂會感恩人生每個重要時刻
在重慶的生日限定音樂會上，楊千嬅的媽媽特意飛到當地與女兒一同慶祝，而兒子則因為感冒留在家中休息。音樂會上楊千嬅坦言生日時會特別思念兩個人「第一個想起的人當然是自己媽媽，另一個是我的孩子，一個生我，一個我生，做了媽媽才真正感受到生孩子的苦，感謝媽媽，養育了我五十多年」。她更感性地表示「生日不過是主題，最想是感恩人生每一個重要時刻，也有你們的陪伴」，講到動情處更是淚光閃爍，展現了她對家人和歌迷的深厚感情。