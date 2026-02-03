52歲楊千嬅意外重返「25」歲 丁子高罕有放閃慶生 生日會透露生育計劃

52歲楊千嬅今日生日突然玩味十足重返「25」歲！唱片公司為她舉行生日會，生日蛋糕竟然插上「25」字樣蠟燭，而非真實年齡52歲，令現場氣氛爆笑。更甜爆的是丈夫丁子高罕有公開放閃示愛，在社交平台深情告白「你想做什麼就做什麼，我都會全力支持你，永遠愛你」，羨煞一眾網民。