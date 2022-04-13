楊千嬅拍片為上海打氣對抗疫情 網民激讚清減唔少瘦返晒！
現時48歲的楊千嬅早前日前以一身仙女Look現身央視節目《古韻新聲清明》獲央視激讚「唱出千年前的清明詩意」。日前她再散發仙女氣息，拍片為上海打氣對抗疫情，仲有網民大讚清減咗唔少添！
楊千嬅、黎明、劉德華等港星集氣為上海疫情打氣
近日內地再次爆發新冠肺炎疫情，上海更於上月3月28日開始封城，不少港星亦拍片響應為當地巿民打氣，並肩對抗疫情，當中包括黎明、劉德華、譚詠麟等等香港巨星，當然不少得移居上海的楊千嬅啦！不過有網民就錯重點，發現千楊千嬅對比之前清減咗唔少，尤其係對比起1月嘅時候！
仲有咩港星？
楊千嬅今年年初暴脹
楊千嬅在今年年初在內地四川省南充市的閬中古城為央視錄製春晚節目，對比之下，三個月之前的楊千嬅明顯比近期的她脹得多！除了面圓圓脹卜卜之外，腰間更驚現明顯的車軚。
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楊千嬅仙女Look現身央視
楊千嬅去年4月舉家移居上海，主力留在內地發展。過去一年工作不斷的楊千嬅，絕對是內地各大綜藝節目的搶手貨，有指她吸金力強勁，輕輕鬆鬆便賺過千萬人仔。近日楊千嬅再登上央視舞台，現身節目《古韻新聲清明》獻唱。節目上48歲的楊千嬅刻意安排以仙女Look登場，穿上一身淺綠漸變色超高腰禮服傘裙，加上煙霧瀰漫的舞台效果，猶如置身仙景一樣。楊千嬅將杜牧的詩作《清明》演唱成歌曲，以中國經典詩詞配上流行曲旋律，連央視亦特意在社交網發文稱讚：「楊千嬅唱出千年前的清明詩意，瞬間將我們帶回千年前那個細雨紛紛的時節。」
關鍵詞楊千嬅
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、抖音影片截圖、微博@東方衛視番茄台、[email protected]央視新聞
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