52歲楊千嬅廈門遭包圍！狂粉近距離激喊 1秒變臉6字「嫌棄回應」引關注
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52歲楊千嬅日前完成巡迴演唱會湛江站後，隨即轉戰廈門拍攝月尾個唱宣傳片，期間現身沙坡尾街頭被大批市民圍觀。一名粉絲因近距離見到偶像真身激動爆喊，楊千嬅卻以六個字回應，令全場哭笑不得，片段流出後更在網上掀起兩極討論。
楊千嬅廈門街頭拍片被粉絲包圍
楊千嬅當日以一頭標誌性紫色短髮現身廈門沙坡尾，身穿白色寬鬆T恤、頭架太陽眼鏡，斜背深紅色菱格紋水桶手袋，隨性打扮依然搶眼。她在街頭步行期間，迅速吸引大批歌迷和途人圍觀，場面一度相當墟冚。有在場網民拍下視頻，可見人群中一名粉絲突然情緒崩潰，因為近距離見到偶像真身而瞬間爆喊。楊千嬅見狀即時停下腳步，轉身望向該粉絲說「不要哭」，隨後再補上一句：「我還在，你哭啥」。短短六個字，語氣直接又帶點嫌棄感，令在場人士忍俊不禁。
楊千嬅六字回應被指表情略帶嫌棄
片段在網上廣傳後，楊千嬅的回應方式隨即成為熱議焦點。從視頻可見，她說出「我還在，你哭啥」時表情淡定，語氣帶有幾分「嫌棄」意味，與粉絲激動落淚形成強烈反差。她其後亦繼續在廈門進行宣傳片拍攝工作，為月底在當地舉行的《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》廈門站做準備。
巡迴演唱會橫掃內地多城人氣高企
楊千嬅近年主力在內地發展，《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》已走遍多個城市，場場爆滿，吸金力驚人。作為樂壇天后兼金像影后，她在內地人氣持續高企，時常出席各類公開活動。今次廈門街頭被大批市民即時認出並包圍，足見其國民度之高。而近鏡下雖可見眼角有些許歲月痕跡，但整體狀態自然舒服，完全無「科技感」，52歲依然保持凍齡外貌。
網民兩極熱議有人搞笑建議反擊
事件在社交平台引發大量討論，網民反應兩極分明。有人認為楊千嬅當時表情語氣確實帶有嫌棄感，直言「偶像對粉絲可以溫柔啲」；但更多人力撐她真性情，認為追星「激動也適可而止」。有網民搞笑留言：「下次她在台上哭，你們把這句話一起回過去」，獲大量點讚。此外，楊千嬅的凍齡外貌亦成為焦點，有網民直言：「她為啥十年沒變化，我上大學時看《春嬌與志明》她就這樣」，大讚她自律保養得宜。
資料或影片來源：原文刊於新假期