52歲楊千嬅廈門遭包圍！狂粉近距離激喊 1秒變臉6字「嫌棄回應」引關注

52歲楊千嬅日前完成巡迴演唱會湛江站後，隨即轉戰廈門拍攝月尾個唱宣傳片，期間現身沙坡尾街頭被大批市民圍觀。一名粉絲因近距離見到偶像真身激動爆喊，楊千嬅卻以六個字回應，令全場哭笑不得，片段流出後更在網上掀起兩極討論。