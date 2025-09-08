51歲楊千嬅搏命開工12日｜IG自揭入院做手術曬插喉照 粉絲勁心痛！
IG驚爆入院維修 楊千嬅曬插喉照惹憂心
出道30周年的楊千嬅，事業心依然極強，9月7日她在IG分享多張工作照，但其中一張驚見她身處醫院，手部更插著喉管，原來她剛完成連續12天無休的密集式工作。千嬅在帖文中透露：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心，幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙…現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態。」原來她在數星期前已接受過手術，但術後僅休息數天便馬上復工，敬業精神可嘉，但健康狀況實在讓粉絲擔心。
楊千嬅急派定心丸：大家唔使擔心只係小問題
眼見粉絲們憂心忡忡，楊千嬅隨後即在IG限時動態向大家報平安，急忙派定心丸。她寫道：「大家唔使擔心，只係小問題，因為想休息，調動咗啲工作安排所以交代一下啫！」她更幽默地表示自己中氣十足，證明身體無大礙：「我尋晚喺台上面度唱『稀客』仲咁大聲，所以大家唔使擔心我一定會用最好嘅狀態去煮我嘅私房菜 #絕對冇捱壞啊 #我仲緊張過你」。千嬅強調發文只是為了向外界解釋之後的工作將會有所調動，希望大家不要過份憂慮。
出道30周年搏到盡 楊千嬅紅館開騷前四圍飛
今年是楊千嬅出道30周年，早前已宣布將於11月底再度登上紅館舉行演唱會，在此之前工作行程排得密密麻麻。除了早前在內地與吳彥祖、陳偉霆一同出席品牌活動，又飛到杭州為汽車品牌活動站台，而在發文前一晚（9月6日），她才剛飛抵成都，為好友陳小春的演唱會擔任表演嘉賓，更與對方手拖手合唱經典金曲《野孩子》，完全看不出是剛做完手術的狀態。為了演藝事業如此拼搏，難怪身體會超出負荷需要「維修」。
粉絲留言洗版勁心痛 偶像親自回覆
楊千嬅自揭入院消息後，大批粉絲湧入IG留言區洗版，紛紛表示極度心痛，並叮囑偶像一定要好好休息，「最重要係身體健康」、「見到張相嚇親」、「要好好保重身體，期待你的私房菜」。面對粉絲們的關心，千嬅亦有親自回覆，解釋自己為何堅持完成工作：「已經一早答應咗的工作都希望能盡力去完成，當然唔會勉強，所以宜家咪交待下，之後延後工作安排嘅原因囉。」親民的舉動更讓粉絲感到窩心。