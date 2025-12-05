楊千嬅紅館尾場騷後感觸良多 揭有團隊成員住宏福苑 回應特技演員半空被困
化悲痛為正能量 團隊合力捐助災民
談及演唱會前宏福苑發生的大型火災，楊千嬅坦言心情受到影響，認為這是一件令人傷痛的事。她表示：「我相信每一個在香港長大，都會覺得很傷痛的一件事，尤其是我自己一個媽媽，你對家庭突如其來失去是很悲痛的事。」面對沉重氣氛，她慶幸有一個強大的團隊，包括其丈夫丁子高的公司，大家迅速坐下來共商對策，決定將悲傷轉化為正能量。團隊達成共識，希望將音樂變成一種淨化心靈的力量，並決定與主辦單位一起直接捐助災民，認為在這時間做一些踏實的事最為重要。
團隊成員痛失家園 陪伴是最好心靈重建
楊千嬅更透露，團隊中有一位住在宏福苑的成員，在火災中失去所有家當，幸好當時他與父母及時離開才避過一劫。這位朋友事後亦有到演唱會後台，千嬅與團隊成員都陪伴在側。她從中領悟到，在別人經歷巨大悲痛時，陪伴是至關重要的支援。她分享道：「你只能陪他聽他講，不如你坐在這一起有事有幫手跟我說……你只是陪伴，真心陪伴。」她認為當事人處於悲痛中時，未必能聽進太多大道理，但身邊有人的陪伴能給予他們安全感，讓他們感到不孤單，這正是「心靈重建最基礎的一步」。
第三場演出現意外 特技演員半空被困
除了心靈上的衝擊，演唱會亦曾出現驚險場面。楊千嬅澄清，第三場演出時有特技演員被困於半空中的船上，並非機件故障，而是因天氣濕度低，影響了無線訊號接收。當時她並不知情，仍在台上如常演出，事後才得悉事件。她表示，團隊首要確保人員安全，待機件穩定後才將演員降落。該名演員非常專業，落地後表示並無大礙，更將主辦方給予的「利是」捐給災民。此外，千嬅自己亦險些受傷，在蹲下時聽到膝蓋「啪」一聲，當下不敢亂動，幸好最後證實只是因高跟鞋拉到，並無大礙。
三十年光陰飛逝 見證歌迷成家立室
楊千嬅在訪問中表示，這次演唱會讓她感觸最深的是與久違的朋友及歌迷重聚。她形容這條「回家路」走了很久，當中經歷不少波折，但慶幸能將過去幾年在不同舞台的經驗帶回香港。她感嘆道：「很多朋友無見，除了Fans Club外，還有很多朋友那幾年又不在香港，所以今次藉這演唱會見到都很感動，有些移民又剛回來，又見到中學同學。」看著台下一些從學生時期穿著校服，到現在已為人父母、帶著子女來看演唱會的歌迷，讓她深感時光飛逝，但音樂卻為大家留下了共同回憶。為了給歌迷送上祝福，她更特意將一些重要的歌詞印在樹葉上，希望能為拾到的人帶來一份溫暖。
演唱會後回歸家庭 珍惜與兒子相處時光
完成一連多場的演出後，楊千嬅坦言身體需要休息，目前最想回歸家庭生活。她表示：「我又不會一年半載那些，半年幾個月都要，陪兒子和父母。」由於籌備演唱會多月，家中大小事務都交由丈夫處理，她笑言想先回家「收拾間屋」。談及兒子，她感恩兒子長大後仍願意與她傾談，自己亦努力扮演朋友的角色，珍惜親子相處的時光。至於何時再有新動向，她表示暫未有想法，會先以休息和陪伴家人為首要任務。這次演唱會對楊千嬅而言，不僅是一場音樂盛宴，更是一次深刻的人生分享。透過音樂，她與歌迷一同回顧過去，並在面對逆境時，共同尋找前行的力量。