楊千嬅紅館尾場騷後感觸良多 揭有團隊成員住宏福苑 回應特技演員半空被困

楊千嬅《MY TREE OF LIVE》世界巡迴演唱會香港站日前圓滿結束，尾場更一口氣唱足42首歌，令歌迷大飽耳福。演唱會結束後，楊千嬅接受訪問時坦言感觸良多，直言「呢條回家路好長」，慶幸最終能回到紅館舞台與歌迷見面。她更在訪問中首次披露，原來身邊有團隊成員不幸遇上火災，家園盡毀，令她對「陪伴」與「心靈重建」有更深體會，同時亦分享了演唱會期間險些受傷及舞台發生意外的驚險時刻。