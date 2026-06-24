陳奕迅大爆楊千嬅昔日「最慘」經歷 揭未成名前保姆車「非人待遇」
陳奕迅親述楊千嬅保姆車血淚經歷
三人在節目「星塵55」重聚，談及90年代同坐華星保姆車四出宣傳的日子。陳奕迅直言楊千嬅是三人之中「最慘」的一個，他憶述：「千嬅最慘，因為佢自己化妝要早兩個鐘起身，公司車第一個接佢，再去接Edmond，佢哋喺九龍，最後過海接我，因為『華星』喺灣仔。收工就放低我先，千嬅最後先落車，返去仲要落妝，即係最遲休息，好慘。」換言之，楊千嬅每日比其他人早起兩小時，卻是最遲收工休息的一個，日復日承受著最長的工作時間。
楊千嬅輕描淡寫回應從不覺蝕底
面對陳奕迅的「控訴」，楊千嬅只是笑著回應：「乜我咁慘咩？嗰陣唔會諗蝕底，覺得有得做就好好！」當年三人因經常一同出席各大小宣傳活動而被封「華星三寶」，這個外號源自華星前高層吳雨受街頭小食「煎釀三寶」啟發。楊千嬅1995年參加第14屆新秀歌唱大賽後加入華星，正值事業起步期，即使待遇辛苦亦甘之如飴，只求有機會被看見。
華星三寶從新秀比賽到合唱《大激想》
梁漢文1989年參加第8屆新秀歌唱大賽出道，陳奕迅與楊千嬅則在1995年第14屆新秀比賽後加入華星。三人年紀相約，90年代正值事業上升期，幾乎形影不離。1998年三人合唱可口可樂廣告歌《大激想》，拍攝當晚在西環通宵工作，楊千嬅埋位拍攝期間，陳奕迅與梁漢文蹲在電車站無聊翻閱雜誌，竟發現有報導指三人「不和」。陳奕迅笑言：「見到寫我哋『不和』，好好笑！」楊千嬅更自豪表示：「我哋好勁㗎，乜嘢舞都識跳，鳳陽花鼓都跳過！」
網民感嘆天后昔日待遇與今日地位反差極大
節目播出後隨即引起網民熱議，不少人對楊千嬅當年的辛酸經歷深感同情。有網民留言：「依家嘅天后，當年原來係咁捱出嚟」、「早兩個鐘起身仲要最遲收工，換轉今日邊個肯？」亦有人感慨：「嗰個年代啲新人真係任勞任怨，唔似依家」、「千嬅講到『有得做就好好』真係聽到心酸」。更有網民將焦點放在三人友誼上，認為能夠捱過最艱難的日子，才造就今日華星三寶之間無法取代的默契與情誼。