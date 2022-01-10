行走中的CD楊千嬅內地鄉村學陶大宇台風演唱 被網民質疑咪嘴播CD

楊千嬅近日被網友拍到在一個疑似鄉村聚會的地方執咪獻唱，期間更展現出陶大宇唱《倒轉地球》時的「水撥式」台風，影片極速在網上瘋傳，引來眾多網友熱議，香港網友都紛紛質疑她「返鄉下唱歌，仲要咪嘴」、「播住CD唱」、「個妝厚到好似成塊面具咁」等等，而內地網友則反應兩極，雖然也有網友質疑她「咪嘴」播CD，但亦有不少網民力撐千嬅是在現場獻唱！