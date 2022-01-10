行走中的CD楊千嬅內地鄉村學陶大宇台風演唱 被網民質疑咪嘴播CD
楊千嬅近日被網友拍到在一個疑似鄉村聚會的地方執咪獻唱，期間更展現出陶大宇唱《倒轉地球》時的「水撥式」台風，影片極速在網上瘋傳，引來眾多網友熱議，香港網友都紛紛質疑她「返鄉下唱歌，仲要咪嘴」、「播住CD唱」、「個妝厚到好似成塊面具咁」等等，而內地網友則反應兩極，雖然也有網友質疑她「咪嘴」播CD，但亦有不少網民力撐千嬅是在現場獻唱！
文：東方新地｜圖：抖音影片截圖、網民留言截圖
楊千嬅 為央視錄春晚
據知影片中楊千嬅所在的地方，是內地四川省南充市的閬中古城，當時楊千嬅正在為央視錄製春晚節目，影片中她站在一群坐著的鄉親中間，執咪用廣東話獻唱她的經典歌曲《可惜我是水瓶座》，期間她施展出陶大宇唱《倒轉地球》時的「水撥式」台風，圍成幾圈的鄉親都跟著她一起90度揮手，反應十分熱烈。
香港網民：係咪窮成咁
不過在影片在網上瘋傳後，卻引來引來眾多網友熱議，其中香港網友都紛紛質疑楊千嬅「返鄉下唱歌，仲要咪嘴」、「播住CD唱」、「個妝厚到好似成塊面具咁」、「唔講真係以為佢係村民」、「折墮」、「係咪窮成咁」等等。
內地網友：現場太穩了
而內地網友則反應兩極，雖然也有網友質疑楊千嬅「這就是放的歌」、「這是真假唱，所有細節都跟CD一模一樣」、「這是半開麥混合原音」、「絕對是對嘴」等，但亦有不少網民力撐楊千嬅是在現場獻唱，大讚她「現場都像錄音棚」、「歌手就是歌手，現場太穩了」、「看口型，那不是配音」等等。
曾亮相央視國慶晚會顯身價
楊千嬅近年在內地參加了很多大大小小的綜藝節目，逐步打響名堂，早前更勁到有份亮相央視2021國慶晚會《中國夢 祖國頌》唱《國家2021》，不久前的江蘇衛視跨年演唱會又有她身影，演唱個人經典《可惜我是水瓶座》、《勇》、 《野孩子》等歌外，又與阿B鍾鎮濤個唱《東方之珠》，足見她在內地身價。