導演陳詠燊千字文爆楊千嬅「真實人品」 失意時獲暖心撐場 網民兩極反應
陳詠燊爆楊千嬅飯局擋酒救場
陳詠燊在文中回憶起千禧年代擔任小編劇時的經歷，當時他參與十多齣電影中有六齣都是楊千嬅主演。他特別提到在某次飯局中，當老闆要求他乾杯時，酒力極差的他正在支吾以對，楊千嬅突然搶出一句「他不喝酒的」替他擋酒。陳詠燊形容當時的楊千嬅是「如日方中的幾千萬票房女星兼最受歡迎女歌手」，卻願意為一個小編劇擋酒，令他「唔好意思兼感動到黐線」。這個細節展現了楊千嬅在成名後仍保持的貼心和照顧他人的性格。
失業重遇楊千嬅零秒認人展真情
文中另一個感人片段發生在陳詠燊離開電影圈失業後，以「娛樂花絮」拍攝者身份在沙田馬場重遇七年沒見的楊千嬅。當時穿著華麗晚裝領獎的楊千嬅一看見他，就親切地彈起來笑著拍了他一下說「喂！陳詠燊！做咩你喺度嘅？」陳詠燊坦言當時心想她還會對自己有印象嗎，畢竟一位藝人一年要遇上無數合作夥伴和陌生人，不記得是很正常的事。但楊千嬅的即時反應和親切態度，讓他深深感動並永遠記得這一幕。兩人還站著聊了五分鐘湊仔經，最後陳詠燊說「我有一日會返嚟嘅」，楊千嬅笑著回應。
楊千嬅多次主動撐場助陳詠燊復出
陳詠燊在文中透露，楊千嬅在他復出電影圈後多次主動幫忙。當他首部執導的《逆流大叔》上映時，宣傳部同事找楊千嬅幫忙，她二話不說就拍了段影片來撐場。幾年後他第二部電影《飯戲攻心》在全國上映面臨挑戰時，楊千嬅又在上海親自包場，錄下現場觀眾反應，之後再與他視像對談幫忙撐票房。陳詠燊表示這些事情對楊千嬅來說可能只是小事一樁，甚至已經忘記，但對他的意義卻很大，他會永遠記得。他更在《春嬅救志明》映後分享會擔任主持時，楊千嬅突然脫稿向觀眾介紹他是《新紮師妹》編劇，令他受寵若驚。
網民兩極反應激烈討論楊千嬅爭議
陳詠燊的長文在網上引起熱烈討論，網民反應兩極。支持者留言「多謝你肯喺呢個風氣下寫出呢篇文，真係好難得」、「千嬅還是同一個千嬅」、「多謝你讓我們更深信更堅定咁支持佢」。有網民分享親身接觸經歷「你係少有寫千fa正面嘅人、我多年前電台工作、有次千fa嚟做訪問、帶咗西餅請大家分享」。討論中不少人提到楊千嬅近年的爭議和變化，但也有理性聲音指出要理解藝人背後要考慮團隊和員工生計的現實處境。