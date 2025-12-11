導演陳詠燊千字文爆楊千嬅「真實人品」 失意時獲暖心撐場 網民兩極反應

導演陳詠燊觀看楊千嬅演唱會後，在社交平台發表千字長文，披露與楊千嬅多年來的合作點滴，更爆出這位天后在他失意時期的暖心舉動。文中提到楊千嬅曾在飯局上主動為他擋酒，又在他轉行失業多年後重遇時，仍能零秒認出並親切問候，種種細節令人看到巨星背後的真實人品。