楊千嬅瘋狂「調戲」TVB記者 自爆有追《女神配對計劃》 小鮮肉語出驚人笑爆全場
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楊千嬅早前出席領賢慈善基金晚會，除了分享同13歲兒子的相處之道，更瘋狂「調戲」TVB娛樂新聞台主持黎文傑（Cyrus），幾句反問令到男記者突然「爆肚」，場面超級爆笑！
楊千嬅瘋狂「調戲」TVB記者
楊千嬅在訪問中提到13歲的兒子進入青春期，現階段已不能再當小朋友般照顧，而是以朋友身分與他溝通。當被問到兒子有沒有拍拖時，楊千嬅就反問身旁TVB娛樂新聞台主持黎文傑（Cyrus）：「你細個點同媽咪溝通？你媽會唔會問你有冇拍拖？」聽到楊千嬅反問，黎文傑略顯尷尬，答道：「隱瞞佢囉」楊千嬅即刻追問：「係咪呀？」，引起全場爆笑。
楊千嬅自爆有睇《女神配對計劃》
黎文傑被楊千嬅調戲完之後，隨即嘗試將話題拉回正軌，尷尬地問道：「仲有一樣嘢想問。」豈料楊千嬅即時「反攻」，笑說：「你想問咩？仲有咩心事呀你？」黎文傑才趕忙回應：「七月係咪有新歌？」楊千嬅笑說：「嚇死我，七月仲以為你想問啲乜嘢。」當黎文傑追問新歌內容時，楊千嬅語帶雙關地回應：「係一隻廣東歌，係咪好似《女神配對計劃》咁，我哋？」
男主持黎文傑「倒米」回應對女神冇興趣
楊千嬅更自爆一直有追看該節目，大讚海選環節精彩：「我一開始以為係啲演員一齊做吓氣氛，頭幾集傾到好投入，點知問阿Bob先知，原來啲參賽者真係報名，唔係做戲！我覺得而家啲男士真係好有勇氣。」講到興起，她更反問黎文傑會否考慮參加，點知黎文傑竟然話：「我對嗰幾位女神冇乜興趣。」一句「倒米式」回應即時引起現場哄堂大笑。楊千嬅見狀亦機智補鑊，笑言：「佢係真誠，唔係唔欣賞啫！」，場面搞笑。
黎文傑自嘲「講多咗嘢」 網民大讚訪問夠搞笑
黎文傑事後亦有在社交平台發文回應，笑言自己「鬼拍後尾枕講多咗嘢」。不過，今次不少網民並未因此介意，反而大讚兩人的訪問內容爆笑又有趣，睇得十分開心。更有不少網民留言表示：「呢啲先至叫真正嘅娛樂新聞，我鍾意睇！」、「今次主持發揮得淋漓盡致！」、「訪問有互動先好睇，千嬅又夠爽朗，成件事好舒服」、「呢個𡃁仔唔錯喎，我反而覺得千嬅被訪問得特別開心，近期最爆笑嘅訪問之一」等。
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期