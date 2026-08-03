香港小姐2026｜7號楊媛媛Vera背景起底 IG靚相及泳裝Reel

《2026香港小姐競選》進入12強階段，7號楊媛媛（Vera Yang）以碩士畢業背景及「舞台藝術、看展覽、書法、瑜伽、主持」才藝亮相。現年26歲的她，現時職業資料為產品經理，由個人經歷、舞台興趣到參選志向，都為觀眾提供了認識她的不同角度。