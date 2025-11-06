法國通楊尚友闖沙田｜老店老闆驚爆雞粥成「追女恩物」真相！再揭燒乳鴿獨門秘技！
廣告
法國通楊尚友（Christian）主持的全新飲食節目《老友記》首播，第一集即深入沙田一間經營逾40年的老店，竟意外揭開沙田雞粥爆紅的驚人秘聞！老闆強哥憶述當年情景，原來一碗平平無奇的雞粥，竟是70年代情侶的「追女必殺技」，風靡一時。究竟這碗粥有何魔力，能成為情侶拍拖的指定美食？而店內另一鎮店之寶燒乳鴿，背後又隱藏著甚麼獨門功夫？
楊尚友直擊沙田老店 揭開雞粥爆紅真相
在節目中，楊尚友品嚐沙田三寶：雞粥、燒乳鴿及豉油王炒麵，並對雞粥的由來大感好奇。餐廳主理人強哥大爆內幕，原來沙田雞粥之所以聞名，全靠一個超強的宣傳策略。他笑著憶述：「點解沙田雞粥出名，我真係有資格講。70年代嗰時好多情侶鍾意揸車上飛鵝山拍拖，我哋老細好識宣傳，將個（宣傳）牌擺上去，大大隻字寫住『沙田雞粥』周圍咁擺！」結果，這個簡單直接的方法大獲成功，強哥續說：「啲人拍完拖，就好自然嚟沙田食雞粥，以後啲人講起沙田，就諗起雞粥。」這個意想不到的行銷故事，讓一碗雞粥成為了情侶們的浪漫回憶，也奠定了它在沙田美食界的地位。
老闆強哥親解獨門秘技 「咬落去好似食薯片」
除了雞粥的有趣歷史，楊尚友對店內的招牌燒乳鴿更是讚不絕口，形容其皮脆肉嫩，鹵水味柔順，完全釋放肉味之餘，又沒有飛禽的騷味。強哥毫不吝嗇地公開了燒乳鴿的獨門秘方，原來美味的關鍵在於繁複的工序。他自信地說：「一般嚟講鹵水烚咗、上皮、乾咗就可以炸。我哋會做多好多層功夫，會上兩次皮，令到層皮變成玻璃皮，咬落去好似食薯片咁。」此外，他們更首創「兩爐齊發」的炸法，先用慢火爐將乳鴿炸至半熟鎖住肉汁，再轉到猛火爐炸出脆皮效果，如此講究的工序，才成就出這道令人一試難忘的絕品燒乳鴿。
1983年入行至今 強哥憶述沙士慘況捱過難關
在美味背後，是強哥數十年如一日的堅持與奮鬥。他自1983年便在餐廳擔任廚師，一步步做到廚房大佬，並在2003年正式接手成為老闆。然而，他接手之初就遇上沙士疫情的無情打擊，生意一落千丈，回憶起當時的慘況，強哥仍歷歷在目：「無辦法，搵埋啲女、老婆返嚟幫手，一個人做5、6份嘢囉，朝早10點做到凌晨1、2點，日日如是。」即使面對如此困境，強哥依然堅持一個原則，就是食材必須新鮮，所以他至今每日仍親自推著手推車到大圍街市入貨，這份對食物的執著與人情味，或許才是老店屹立不倒的真正秘訣。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期