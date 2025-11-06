法國通楊尚友闖沙田｜老店老闆驚爆雞粥成「追女恩物」真相！再揭燒乳鴿獨門秘技！

法國通楊尚友（Christian）主持的全新飲食節目《老友記》首播，第一集即深入沙田一間經營逾40年的老店，竟意外揭開沙田雞粥爆紅的驚人秘聞！老闆強哥憶述當年情景，原來一碗平平無奇的雞粥，竟是70年代情侶的「追女必殺技」，風靡一時。究竟這碗粥有何魔力，能成為情侶拍拖的指定美食？而店內另一鎮店之寶燒乳鴿，背後又隱藏著甚麼獨門功夫？