廚壇魔術師楊尚友｜直擊油麻地老店停業1年後翻生！少東接手揭老父3大嚴苛要求？
今晚（4日）「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）在其飲食節目中，帶觀眾探訪一間油麻地人氣潮州菜館，更將港式打冷比喻為法國海鮮拼盤，大讚其對食材原味的極致追求。原來這間老店曾停業一年，全靠少東Felix接手才得以翻生，究竟他答應了老父甚麼嚴格要求才能讓美味傳承下去？
楊尚友大讚打冷似法國海鮮拼盤
在全新飲食節目《老友記》中，楊尚友（Christian）走訪油麻地一間潮州菜館，他形容每次食打冷都仿如享受法國海鮮拼盤，場面相當有風味。他笑著解釋：「兩樣嘢都有同一精神，就係要食海鮮最原始嘅味道，連煮食方法都差不多，只係輕微煮熟，然後過冷河，可以食到最鮮甜嘅美味。」Christian更大讚潮州菜款式多樣，經常品嚐也不會感到沉悶。店內多款招牌菜式，如冰鎮芥辣墨魚片、生醃瀨尿蝦及潮州凍蟹等，幾乎是每枱食客的必點之選，成功吸引大量老饕專程到訪，而潮州菜的靈魂「春菜」更是無處不在，貫穿多道佳餚。
少東Felix憶述停業1年決心重開
這間人氣打冷店背後原來有段故事，少東Felix透露，店舖曾一度停業長達一年。他表示：「爸爸嗰時都做咗 20、30 年，之後退休停業一年，之後我接手再開業。」Felix坦言，在停業期間，他見到不少熟客老饕在舊店門外「摸門釘」，臉上流露失望之情，讓他深感不捨，因此下定決心要重開老店，將這份屬於香港的獨特味道傳承下去。這份對食客的責任感，成為了他子承父業、讓老店Reboot的最大動力，而他的老父亦對此提出了嚴格的要求。
老父提出3大要求嚴守家業
為了讓老店重開後能保持水準，Felix的父親提出了三項嚴格要求。首先是對食物的極致堅持，Felix引述父親的話：「首先要保留舊菜，對食物要有堅持。餸大家都咁煮，點解有啲好食、有啲無咁好食？問題就喺食材上。」他憶述父親當年每天都會花上數小時親自到街市挑選最新鮮、最頂級的食材。Felix接手後亦嚴格遵守，堅持不賣隔夜海鮮，若餸菜不達標便要重新再煮。另一項要求則是新店面積要夠大，父親表示：「舊舖細搞到啲人客要等成個幾兩個鐘，所以我同佢講要開就要搵間店夠大，唔好畀啲客人等咁耐。」現在店內許多客人都是舊店的熟客，不少更是看著Felix長大的叔伯輩，場面溫馨。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期