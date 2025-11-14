楊尚友自爆拍拖聖地｜銅鑼灣30年粉麵店兩代傳承！銀行才俊太子爺辭職接手原因曝光！

「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）在節目中重返銅鑼灣一間粉麵店，竟自爆該店是他與太太的「拍拖聖地」，場面極溫馨！他憶述當年拍拖點滴，更對店內食物讚不絕口。這間屹立30年的老店，背後原來藏著一個兩代傳承的感人故事，更有太子爺為此放棄高薪厚職，究竟是甚麼驅使他作出這個決定？