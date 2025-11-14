楊尚友自爆拍拖聖地｜銅鑼灣30年粉麵店兩代傳承！銀行才俊太子爺辭職接手原因曝光！
「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）在節目中重返銅鑼灣一間粉麵店，竟自爆該店是他與太太的「拍拖聖地」，場面極溫馨！他憶述當年拍拖點滴，更對店內食物讚不絕口。這間屹立30年的老店，背後原來藏著一個兩代傳承的感人故事，更有太子爺為此放棄高薪厚職，究竟是甚麼驅使他作出這個決定？
楊尚友重遊舊地激讚 揭拍拖必食四寶
楊尚友在節目中甫踏入這間位於銅鑼灣的粉麵店，便流露出滿滿的回憶，更自爆與太太的甜蜜往事：「太太由細食到大，到我哋拍拖佢就帶我嚟食。」可見這間小店見證著他倆的愛情故事。中廚出身的Christian對食物要求極高，但他對小店的出品讚不絕口，形容魚蛋粉湯底肉味濃郁，魚蛋彈牙有肉汁，牛腩更是軟糯得來有咬口，直言：「呢度嘅食物可以用 smooth 嚟形容。」他更向觀眾推介店中四大名物，包括魚片頭、咖喱魚蛋、原汁牛腩麵及秘製辣椒油，認為魚蛋粉配上辣椒油是人間美味，可見他對此店的鍾愛程度。
銀行才俊太子爺剖白 辭職賣魚蛋粉有段故
這間小店的成功，除了食物質素高，更有一段感人的父子傳承故事。兩位創辦人的兒子Roy及細卓，近年已回歸店舖接手。當中，太子爺細卓原本從事銀行工作，卻在2017年應父親要求，毅然辭去高薪厚職，回店幫手打理新分店，更親身到生產工場學習，了解每個崗位的運作及難處。而另一位太子爺Roy則在近一年才回巢，主力負責行政營銷，他坦言是父親一席話打動了他：「老竇有日忽然同我講都 60 幾歲，唔知點做落去。佢都咁講，好在我份正職有彈性，可以返嚟幫手。」兩兄弟分工合作，延續父輩的心血。
30年老拍檔兄弟情曝光 全靠一份信任
小店能屹立銅鑼灣超過30年，全賴兩位老拍檔鄭先生和卓先生之間的信任與默契。兩人相識共事逾30載，鄭先生負責行政，卓先生則專注於出品控制。鄭先生在節目中大讚拍檔的「匠人精神」：「冇信任根本好難做，30年前同佢做同事，睇到佢係好執着嘅人，佢唔會因為你一句（說話）改變，有種匠人精神。所以點解佢啲魚蛋幾十年都咁好質素。」卓先生亦補充，拍檔之間的互相包容同樣重要。正是這份超過30年的兄弟情，加上對品質的堅持，才成就了這家街坊至愛的粉麵店，並順利傳承到下一代手中。
