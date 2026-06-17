還原深夜片場爆喊內幕 夏雨火滾開名：直頭係商天娥同姓陳嘅監生話我有份？

楊思琦早前於節目《九運會客室》重提當年拍攝《翻叮一族》時遭集體欺凌一事，引發全城熱議，網民紛紛化身偵探追查欺凌者身份。昨日當年有份參演的夏雨接受電台訪問，竟然直接開名點出涉事者，更激動反駁自己被抹黑為幫兇的指控，事件再度掀起軒然大波。