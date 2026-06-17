還原深夜片場爆喊內幕 夏雨火滾開名：直頭係商天娥同姓陳嘅監生話我有份？
夏雨憶述深夜片場楊思琦情緒崩潰衝離現場
夏雨昨日接受香港電台第一台節目《守下留情》訪問，首度詳細還原當年欺凌事件經過。他憶述事發當晚正值深夜時分，《翻叮一族》劇組正趕拍一場大場面，在場演員包括楊思琦、陳鍵鋒、商天娥及伍詠薇等人。拍攝期間有人刻意針對楊思琦，令她情緒完全失控，當場委屈爆哭並衝離拍攝現場，整個劇組即時陷入停擺狀態，所有人都無法繼續工作。
夏雨不避諱開名商天娥及姓陳演員聯手針對
對於外界一直猜測的欺凌者身份，夏雨在節目中毫不避忌地直言：「係商天娥發難嘅，仲有另一個演員，但佢哋都唔開名，我都唔知點解唔開名，直頭個個都話係㗎啦，就姓陳嘅，佢哋兩個就針對楊思琦。」夏雨無奈強調自己非但沒有參與欺凌，反而是全場唯一肯挺身而出緩和氣氛的人，曾苦口婆心向在場人士勸說：「大家俾面，唔好咁多拗撬，拍咗呢場戲先，拍唔晒大家都冇得收工。」隨後更親自走到化妝間安撫情緒崩潰的楊思琦，勸對方先完成當晚拍攝。對於自己如今竟被抹黑為欺凌者，甚至連陳曼娜、唐詩詠等不相干演員也被拖落水，夏雨直斥：「呢啲係無事實根據，想譁眾取寵！如果監生話我有份，呢個係咪都係欺凌呢！」
《翻叮一族》欺凌風波源於伍詠薇節目爆料
事件源於楊思琦早前於伍詠薇主持的節目《九運會客室》擔任嘉賓，被伍詠薇重提當年拍攝《翻叮一族》時遭集體霸凌的經歷。楊思琦憶述曾遭前輩當面指桑罵槐，又被故意當作透明人，最終逼得她大叫並衝出片場爆哭，節目中更不禁落淚。該劇於2009年拍攝、2010年播出，事隔超過16年後舊事重提，網民隨即根據線索展開大規模推測，將劇中多位演員列為嫌疑人，矛頭一度指向商天娥及多名陳姓演員。
網民熱議夏雨開名行為有人讚有人質疑動機
夏雨開名爆料隨即引爆網上討論，不少網民讚賞他敢於直言：「終於有人肯講真話」、「夏雨都入行幾十年，冇必要講大話」。但亦有網民質疑為何事隔多年才開腔，更有人留意到夏雨同時急於澄清自己與已故女星高妙思拍攝接吻戲時的「伸脷」指控，認為他是趁機為自己洗白。另外亦有網民對吳家樂早前於節目中暗指楊思琦是「雙面人」的言論表示不滿，認為事件中真正的欺凌者已經被點名，其他人不應再落井下石。