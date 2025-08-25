楊思琦再被翻三角戀往事 親口否認戀愛腦 爆曾被富豪狂追卻全部婉拒
楊思琦新歌掀起三角戀誤會
楊思琦新歌以三角戀為題，即使外界猜測是否她自身經歷，楊思琦反而以「係咪整蠱我呀？」輕鬆化解，但坦言現實中感情不止三角，五角、六角都曾遇過。她認為很多人對娛樂圈的情感故事充滿好奇，卻未必理解箇中煎熬。當被問到是否曾經捲入過三角戀，楊思琦就表示已經過去的事，並不會回應。
外界批評戀愛腦 回顧李泳豪九年情
她回顧與李泳豪九年戀情由熱戀步入同居，最終因家庭與女尊男卑關係分道揚鑣，後遇吳帥再陷複雜情感，即使最後懷孕，仍選擇分手，寧願單親也不妥協於不理想的關係，決議在懷孕期間分手。
對於多年來被外界嘲弄「戀愛腦」或「你自己搞垮你自己」的指控，楊思琦直指旁人只是把自己當戲劇主角，她認為分析愛情靠的是腦袋和經歷，青春有限，她更珍惜追尋幸福的勇氣。
33歲意外懷孕 堅持到美國誕女
33歲時意外懷孕，楊思琦坦言不願剝奪女兒的出生權利，毅然遠赴美國誕下愛女，並強調整個決定完全出於自主選擇。她回憶指，當時只希望能開心地把女兒帶回香港，產後繼續工作，並沒有刻意隱瞞；只是因應公司安排，未能完全配合，才令外界產生誤會。
否認「貪慕虛榮」指控 財力十足唔靠男人
楊思琦多年來一人肩負「母兼父職」，卻始終在金錢上自力更生，從未依靠男人。外界長期將她標籤為「貪慕虛榮」，但她堅決否認，直言：「如果我要搵個有錢嘅，我仲使乜做，咁瞓低就得啦」她坦承過往不乏富豪追求，甚至有人熱心介紹，但她一律婉拒，選擇靠自己拼搏。多年來，她透過物業收租、直播帶貨等途徑積極賺錢，展現出獨立自主的女強人姿態。
直到2019年，她遇上現任丈夫並誕下一子，生活才邁向圓滿。雖然丈夫背景成謎，但她坦言過得幸福踏實，並公開澄清外界對「隱形老公」的種種揣測，強調一切只是出於保護家人私隱的考量。
網民狠評楊思琦三角戀舊事
部份網民對楊思琦感情選擇持批評態度，直指「揀唔到咪要做」、「你係搵著個以為有錢可以埋單嘅，點知係騙子嚟嘅」，並表示有錢男不會選沒有頭腦的女子。亦有留言諷刺她遇到有錢人反而不被珍惜，抨擊感情路上決定充滿爭議：「但個面相好似我一個舊同事，一齊好多年算中產嘅男友，識到個假富二代就分手，結婚生左個仔先知個老公係空殼，而家離婚自己湊仔。
另一邊廂有網民認為感情決定應保持低調及體諒，貼心地建議「好心佢喺啲仔女面前就唔好講呢啲啦！」、「講多錯多，沉默是金，我覺得咁樣比較適合你嘅情況。」