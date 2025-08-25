楊思琦再被翻三角戀往事 親口否認戀愛腦 爆曾被富豪狂追卻全部婉拒

楊思琦近日憑新歌《三個人的愛情太擁擠》再度成為傳媒焦點，歌名敏感，難免勾起外界對她2011年三角戀往事的回憶。她日前接受專訪時，罕有地主動剖析過去兩段感情，否認「戀愛腦」等外界標籤之餘，更驚爆原來曾有富豪追求，不過網民卻反應冷淡…