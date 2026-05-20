黃夏蕙拍片為楊思琦平反 揭與李泳豪9年情分手真相 爆女方「極多富二代追」
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施明3月病逝後，前夫李家鼎與雙胞胎兒子李泳漢、李泳豪之間的家庭糾紛全面引爆，父子兄弟互揭瘡疤，更牽出340萬爭產醜聞。當年被指「貪錢」移情別戀的港姐冠軍楊思琦，如今卻因李家內鬥而獲網民集體翻案，而李泳漢及李泳豪契媽黃夏蕙近日親自上陣爆料，揭開楊思琦當年與李泳豪分手背後不為人知的委屈。
黃夏蕙拍片力撐楊思琦不揀麵包揀愛情
黃夏蕙近日拍片談及楊思琦，大讚對方「好乖，我好錫佢㗎！」她透露楊思琦當年選港姐冠軍實至名歸，身邊極多富二代追求，偏偏甘願跟環境並不富裕的李泳豪一起捱。黃夏蕙直言：「好多人鍾意佢，但佢偏偏就鍾意咗我契仔。咁多契仔梗係唔係環境好好嗰啲，唔係富二代嗰啲，佢甘願去捱，我都好佩服佢。」她又指楊思琦與李泳豪拍拖9年，失去了青春也沒有錢，最終分手是因為「唔多唔少都有委屈，一個女仔如果冇委屈，都唔會走。」
楊思琦本不想分手卻被迫離開
被問到楊思琦當年是否被人搞走，黃夏蕙直認不諱，更強調楊思琦本來並不想與李泳豪分手，連說兩次「唔想嘅、唔想嘅」。當年楊思琦被外界指責貪錢移情別戀，愛上前跳水運動員吳帥，最後戲劇性地與兩個男人分手，誕下女兒楊卓穎後獨力做單親媽媽。黃夏蕙形容楊思琦是「好普通嘅女仔，好鍾意靚」，一個港姐冠軍放棄富二代追求者甘願捱苦，足見當年對李泳豪的感情是真心實意。
李家爭產風波揭露李泳豪曾取走340萬存款
施明離世後，李家鼎與兩名兒子之間的矛盾迅速升級。長子李泳漢多次公開指控胞弟李泳豪逼迫父親分家產，更指李泳豪曾取走李家鼎340萬存款。父子、兄弟之間互相指控，從監控父親、阻止出席喪禮到爭奪財產，醜聞一浪接一浪。李家鼎亦打破沉默反擊長子，爆出李泳漢曾威脅施明不准出席李泳豪婚禮等驚人內幕，整個家族恩怨的複雜程度遠超外界想像。
網民風向大轉讚楊思琦及時止蝕沉冤得雪
隨著李家內鬥越演越烈，大批網民重新審視楊思琦當年的分手決定，紛紛留言指她「及時止蝕」、「沉冤得雪」。有網民直言：「睇完李家啲嘢，先知思琦妹當年走得啱。」亦有人感嘆：「佢用9年青春換嚟一個教訓，而家證明佢冇做錯。」黃夏蕙的爆料更令輿論一面倒同情楊思琦，認為她當年明明有大把更好選擇，卻為愛情甘願捱苦，最終受委屈離開反被冤枉多年。
資料或影片來源：原文刊於新假期