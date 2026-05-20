黃夏蕙拍片為楊思琦平反 揭與李泳豪9年情分手真相 爆女方「極多富二代追」

施明3月病逝後，前夫李家鼎與雙胞胎兒子李泳漢、李泳豪之間的家庭糾紛全面引爆，父子兄弟互揭瘡疤，更牽出340萬爭產醜聞。當年被指「貪錢」移情別戀的港姐冠軍楊思琦，如今卻因李家內鬥而獲網民集體翻案，而李泳漢及李泳豪契媽黃夏蕙近日親自上陣爆料，揭開楊思琦當年與李泳豪分手背後不為人知的委屈。