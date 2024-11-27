童顏港姐每晚直播吃力不討好 人氣不如內地KOL 網民：叫老公養吧
廣告
被譽為「童顏港姐」的46歲楊思琦，育有兩名子女。自從2014年離開TVB後，她轉往內地發展帶貨開直播。雖然楊思琦唱功經常受到網民的嚴厲批評，但她還是積極投身音樂直播行業，常常翻唱他人的歌曲。近日有網友透露，楊思琦每晚的工作時間長達數小時，甚至常常直播至凌晨時分。
楊思琦晚晚直播唱歌唱到深夜都係得350人睇
有網民表示看直播已近凌晨2時，楊思琦仍在直播中努力演唱，她的聲音明顯沙啞，直播期間不得不頻繁喝水休息。每當唱完一首歌，她便會鼓勵觀眾「亮燈牌」和「點讚」，同時她也會積極互動，不時拿起手機快速操作。儘管她如此努力，觀看人數卻逐漸下降，從最高峰的約500人降至350人，並且在人氣榜上的排名跌至100名之外。相比之下，一位內地KOL的直播助力人數達到2.1萬，與楊思琦的44位助力者形成鮮明對比。
網民心痛：叫老公養你吧
許多網民對楊思琦的勤奮表示讚賞，但也有不少人為她的辛勞感到心痛，叫楊思琦的老公多照顧一點「叫老公養你吧，看見你天天直播好辛苦！」「這竟然是明星，還是我認識的，第一眼鑋沒看出來」「換個路子吧，換個方法，這麼漂亮每次人數都很少，你去看看那些人怎麼起號的，他們動不動都1,000多人」「太辛苦了，我睡之前看見她直播，睡醒後還是在直播」
曾唱《默契》被指難聽到嘔
早前楊思琦在社交網上分享了一段翻唱鄭秀文的經典歌曲《默契》的影片，她的表現似乎不盡人意。除了咬字不清、節奏不穩之外，她的氣息控制也顯得不足，幾乎走音。「你令我幻滅了咁多年女神嘅形象」、「難聽到嘔」、「好似黐脷筋咁」、「唱到有鄉音」等是網民留言中的一些反應。
圖片來源：直播截圖資料或影片來源：原文刊於NewMonday