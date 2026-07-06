陳曼娜還原楊思琦被欺凌痛哭內幕 霸氣拒聯絡商天娥 一句話震撼全場！
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楊思琦早年在片場遭欺凌一事近日再度引爆輿論，資深演員陳曼娜昨日（7月5日）出席公開活動時親自還原當年經過，更霸氣拒絕聯絡商天娥，一句「搵佢做咩？等佢鬧我呀？」震撼全場。
陳曼娜目擊男女藝人大聲夾擊楊思琦崩潰
陳曼娜昨日受訪時詳細描述當年親眼所見的情況。她透露當時一名女藝人及一名男藝人同時大聲斥罵楊思琦，令楊思琦完全頂不住壓力，隨即跑出化妝間崩潰痛哭。陳曼娜見狀主動上前安慰，楊思琦當時向她傾訴「已經成日同佢有拗撬，好難過」。陳曼娜亦透露，其後該名涉事男藝員更走過來追問楊思琦說了甚麼，她僅以「冇嘢」回應。她強調自己當年戲份極少，屬於「還騷」性質的閒角，但因為事件被外界歸咎於「成班演員」，她認為極不公平，所以決定挺身而出講出真相。
陳曼娜霸氣拒聯絡商天娥要求對方自行澄清
被問到有否與商天娥聯絡，陳曼娜態度強硬：「佢敢搵我咩？搵娥姐做咩呀？等佢鬧我呀？」她更直言，不止自己一人知情，「好多合作過嘅人都有講」，認為商天娥不出聲是最好的做法。不過陳曼娜亦補充：「如果佢係啱嘅，我都希望佢出嚟澄清，因為太多人指住佢嚟鬧。」至於涉事男藝員，陳曼娜表示對方已退出娛樂圈多年，出於保護對方的考慮而沒有公開其姓名，但坦言「結果大家都知」。
夏雨獲陳曼娜大平反曾勸交更親電致謝
事件曝光後，夏雨一度被外界牽連其中，陳曼娜特意為他澄清。她表示夏雨當時不但沒有欺凌任何人，反而在現場充當和事佬，叫大家「唔好嘈，快啲拍埋套戲」。陳曼娜更透露，夏雨事後從內地致電給她，親自表達感謝之意。她形容夏雨「唔夠膽惡」，完全不是外界所描繪的形象，強調不應讓無辜的人背負莫須有的罪名。
網民熱議陳曼娜仗義執言讚其敢講真話
陳曼娜連日來的爆料引發網民熱烈討論，不少人大讚她「夠膽講真話」、「仗義執言」，認為她願意為楊思琦及其他無辜演員發聲十分難得。亦有網民表示「等咗咁多年終於有人肯講」，對事件真相終於浮面感到欣慰。不過亦有部分網民認為商天娥應該正面回應，而非繼續沉默，否則只會令外界猜測愈演愈烈。
圖片來源：陳曼娜FB、新傳媒資料庫、東方新地、《翻叮一族》海報、IG@szekikk、劇照資料或影片來源：原文刊於新假期