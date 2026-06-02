捲《翻叮》欺凌風波變全城熱話！楊思琦首拍片澄清 還原訪問內幕
楊思琦拍片還原訪問經過強調非主動爆料
楊思琦日前以影片形式公開回應事件，詳細交代當日上節目的來龍去脈。她透露自己出席伍詠薇及李凱賢主持的《九運會客室》時，原本擔心會被問及感情事，結果伍詠薇一坐低便主動分享當年在片場目擊的經歷。楊思琦在片中表示：「由頭到尾，伍姑娘幫我講出呢件事，好重要嘅人，純粹我去到節目，好耐冇見伍姑娘⋯⋯同埋唔係我主動講先，伍姑娘喺佢印象裏面，原來對於我拍戲嘅時候，佢好深印象。」她感謝伍詠薇願意為她發聲，但同時表明十多年前的事不應再深究，稱「過去就過去咗，唔需要花咁多時間研究」。
吳家樂強硬否認欺凌反暗示問題出在楊思琦
事件曝光後，被指為欺凌者之一的吳家樂在網台節目《娛樂好好玩》中與鄧兆尊一同回應。被正面問到是否需要向楊思琦道歉時，吳家樂態度極為強硬，斬釘截鐵表示「完全沒有必要」，更公開向楊思琦挑機：「如果佢真係要講，可以上嚟我哋《娛樂好好玩》，我請返當年有關嘅人上嚟都仲得！我記得份外清清楚楚！」二人更開啟暗諷模式，直指當年身邊眾多同事都對楊思琦有意見，暗示問題未必在他人身上：「咁多人都同你講，自己就要諗吓係咪自己有問題。如果身邊同事真係覺得你有問題而唔同你講，就即係放棄你。」
伍詠薇爆料源於《翻叮一族》片場親眼目擊
事件要追溯至楊思琦當年拍攝TVB劇集《翻叮一族》期間，伍詠薇在《九運會客室》節目中憶述，她曾親眼目擊楊思琦在片場遭同劇演員集體排擠與欺凌，甚至被連環單打至衝出錄影廠爆喊。爆料一出即掀起全網「緝兇」熱潮，商天娥、陳曼娜等多位資深男女藝人接連被列為「疑兇」。資深製作人劉定堅其後在其網台節目中直接點名大罵吳家樂，言詞極度犀利，直斥對方由始至終都在試圖掩飾罪行，認為正正是楊思琦多年來「息事寧人」的性格，才讓有心人有機可乘。
網民兩極反應持續延燒楊思琦公開讚賞YouTuber
楊思琦在最新影片中特別公開感謝一位YouTuber，激讚對方「分析獨到」，不似其他人未了解事實便亂作評論。她表示：「分析好獨到，唔同頭先嗰啲口水搭口水、跟隨不加思索、唔諗嘢，講錯晒啲fact，你fact check都清楚啲。」不過她亦補充，讚賞純粹出於個人感謝，不代表介入YouTuber之間的紛爭。網民對事件反應兩極，有人力撐楊思琦多年受屈終獲平反，亦有人認為吳家樂的說法值得深思，雙方各持己見令輿論持續升溫。