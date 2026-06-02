捲《翻叮》欺凌風波變全城熱話！楊思琦首拍片澄清 還原訪問內幕

楊思琦拍攝《翻叮一族》期間慘遭集體欺凌一事，經伍詠薇在清談節目公開爆料後迅速演變為全城熱話，多位資深藝人被網民列為「疑兇」。事件持續發酵之際，楊思琦終於親自拍片還原節目內幕，強調爆料並非由她主動提起，整件事的走向遠超她的預期。