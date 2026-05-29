楊思琦遭欺凌風波 55歲男星激罕發聲 爆真實工作態度估唔到！
王賢誌憶述2003年拍攝《翻新大少》合作經過
前TVB演員兼司儀55歲王賢誌今日公開撰文，回憶2003年年底拍攝劇集《翻新大少》（原名《鴨寮街啲金蛋》）時與楊思琦的合作經歷。他透露當時客串飾演劇中主角的上司，角色設定為衣冠禽獸，有一場重要的強暴戲需要在屯門一間別墅實景通宵拍攝。王賢誌坦言自己當時拍劇經驗尚淺，面對親密接觸的場面壓力極大，「好彩思琦妹好專業，我哋大家事先溝通清楚，知道點樣就位，免卻尷尬，所以拍攝十分順利」，大讚楊思琦的配合令整個拍攝過程順暢無阻。
楊思琦離巢後首次返TVB亮相全因一通電話
王賢誌在文中更提到另一件往事，2018年他擔任東華三院主席期間，為《歡樂滿東華》構思了一個集齊港姐、亞姐及華姐冠軍行Catwalk的特別環節。當他致電邀請楊思琦時，對方「二話不說就應承」，更成為她離開TVB之後第一次返回無綫亮相的節目。王賢誌直言「萬分感激」，並表示「我非常欣賞楊思琦多年嚟都不屈不撓，唔理外界所有閒言閒語，繼續努力工作，做好自己」，更稱自己都要向她借鏡學習。
前港姐冠軍楊思琦遭欺凌風波背景回帶
楊思琦為2001年港姐冠軍，入行後一直活躍於TVB幕前。伍詠薇在節目中爆料指她當年在片場遭同劇演員集體排擠，消息一出即引發網民翻查舊劇集「緝兇」，其中劇集《翻叮一族》成為焦點，資深女藝人商天娥及多位當時的年輕男主角均被網民列為「疑兇」，捲入欺凌風波討論之中。楊思琦被指曾因受委屈而衝出錄影廠爆喊，事件令外界對TVB片場文化再度關注。
網民熱議王賢誌仗義執言 楊思琦親自回應
王賢誌的力挺文章發出後，隨即引來大批網民留言討論。有網民表示「終於有人肯出嚟講句公道說話」，亦有人讚賞王賢誌「夠膽講真話」，認為楊思琦多年來默默承受外界批評實在不容易。楊思琦本人亦有回應，她表示：「多謝Vinci，開心和你合作呢！我也會繼續努力的！願你一切都好！」短短數句盡顯感激之情，而網民亦紛紛留言鼓勵她繼續前行。
《翻新大少》歐陽震華郭羨妮做主角
《翻新大少》（原名《鴨寮街啲金蛋》）共30集，由歐陽震華、郭羨妮、向海嵐、黎耀祥、楊思琦及蔡子健領銜主演，監製鄺業生。內容是以香港深水埗鴨寮街為中心，以六位主角失意的經歷，反映香港人如何逆境自強。