楊思琦遭欺凌風波 55歲男星激罕發聲 爆真實工作態度估唔到！

伍詠薇近日在清談節目中大爆楊思琦當年在TVB片場慘遭同劇演員集體排擠，甚至被連環單打到衝出錄影廠爆喊，事件引發全網「緝兇」熱潮，多位資深藝人被牽連。就在風波愈演愈烈之際，一位曾與楊思琦合作的男藝人罕有撰文力挺，大爆對方真實為人，令事件再起波瀾。