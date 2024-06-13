50歲「最美亞姐」拍片騷凍齡靚樣 網民嫌濾鏡太勁撞樣楊冪
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50歲楊恭如自1995年憑藉亞洲小姐冠軍的頭銜進入演藝圈，被譽為「最美亞姐」，而她近年已經淡出香港娛樂圈多年，也將事業重心放在內地。近日她在社交網分享了寫真花絮，凍齡靚樣更勝從前，網民對她的美貌讚不絕口，不過就嫌濾鏡太重手撞樣一位內地頂尖女星！
網民嫌濾鏡太勁楊恭如撞樣楊冪
在楊恭如的社交媒體上，她發布了一段寫真花絮的影片，並寫道：「鏡頭裡的每一個故事，都想與你分享。」影片中，楊恭如展示了多種造型，從粉紫色露膊連身裙到紅色薄紗透視裙，再到黑色型格裝束，她輕鬆駕馭各種風格，展現出不同的魅力。網民紛紛留言讚美她的保養得宜，留言如「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」、「楊恭如的美，真的無可挑剔」、「楊恭如好像沒啥變化」，不過亦有網友指：「我以為是楊冪」「不開濾鏡比較好」。
楊恭如選完美過後即做電視劇女主角、又被陳可辛睇中拍電影，大銀幕處女作是經典愛情片《甜蜜蜜》中飾演黎明老婆。當時的風頭遮蓋了香港小姐冠軍楊婉儀。
49歲楊恭如做直播帶貨 人氣依然極高
近日女神楊恭如復出加入帶貨行列，現年49歲的她依然保養得宜，皮膚依舊白滑，歲月並沒有在楊恭如身上留下任何痕跡，網民大讚女神經得起歲月的考驗。而在直播中，看見有過千人觀看她做帶貨直播，可見楊恭如人氣旺盛，沒有絲毫減弱。
圖片來源：楊恭如@抖音、ATV截圖、《我和殭屍有個約會》畫面截圖、《甜蜜蜜》畫面截圖、《行運一條龍》畫面截圖、影片截圖