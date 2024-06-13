50歲「最美亞姐」拍片騷凍齡靚樣 網民嫌濾鏡太勁撞樣楊冪

50歲楊恭如自1995年憑藉亞洲小姐冠軍的頭銜進入演藝圈，被譽為「最美亞姐」，而她近年已經淡出香港娛樂圈多年，也將事業重心放在內地。近日她在社交網分享了寫真花絮，凍齡靚樣更勝從前，網民對她的美貌讚不絕口，不過就嫌濾鏡太重手撞樣一位內地頂尖女星！

