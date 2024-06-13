楊恭如

50歲「最美亞姐」拍片騷凍齡靚樣 網民嫌濾鏡太勁撞樣楊冪

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50歲楊恭如自1995年憑藉亞洲小姐冠軍的頭銜進入演藝圈，被譽為「最美亞姐」，而她近年已經淡出香港娛樂圈多年，也將事業重心放在內地。近日她在社交網分享了寫真花絮，凍齡靚樣更勝從前，網民對她的美貌讚不絕口，不過就嫌濾鏡太重手撞樣一位內地頂尖女星！

網民嫌濾鏡太勁楊恭如撞樣楊冪

在楊恭如的社交媒體上，她發布了一段寫真花絮的影片，並寫道：「鏡頭裡的每一個故事，都想與你分享。」影片中，楊恭如展示了多種造型，從粉紫色露膊連身裙到紅色薄紗透視裙，再到黑色型格裝束，她輕鬆駕馭各種風格，展現出不同的魅力。網民紛紛留言讚美她的保養得宜，留言如「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」、「楊恭如的美，真的無可挑剔」、「楊恭如好像沒啥變化」，不過亦有網友指：「我以為是楊冪」「不開濾鏡比較好」。

楊恭如 楊恭如不時在抖音拍片（圖片來源：楊恭如@抖音）
楊恭如不時在抖音拍片（圖片來源：楊恭如@抖音）
楊恭如 不過亦有網友指：「我以為是楊冪」「不開濾鏡比較好」。（圖片來源：楊恭如@抖音）
不過亦有網友指：「我以為是楊冪」「不開濾鏡比較好」。（圖片來源：楊恭如@抖音）
楊恭如 在楊恭如的社交媒體上，她發布了一段寫真花絮的影片，並寫道：「鏡頭裡的每一個故事，都想與你分享。」（圖片來源：楊恭如@抖音）
在楊恭如的社交媒體上，她發布了一段寫真花絮的影片，並寫道：「鏡頭裡的每一個故事，都想與你分享。」（圖片來源：楊恭如@抖音）

楊恭如選完美過後即做電視劇女主角、又被陳可辛睇中拍電影，大銀幕處女作是經典愛情片《甜蜜蜜》中飾演黎明老婆。當時的風頭遮蓋了香港小姐冠軍楊婉儀。

楊恭如 1995年奪得亞洲小姐冠軍。（圖片來源：ATV截圖）
1995年奪得亞洲小姐冠軍。（圖片來源：ATV截圖）
楊恭如 95年選完亞姐風頭一時無兩，楊恭如翌年已經成為亞視當家花旦，當然亦有份演出亞視史上最成功經典作《我和殭屍有個約會》。（圖片來源：《我和殭屍有個約會》畫面截圖）
95年選完亞姐風頭一時無兩，楊恭如翌年已經成為亞視當家花旦，當然亦有份演出亞視史上最成功經典作《我和殭屍有個約會》。（圖片來源：《我和殭屍有個約會》畫面截圖）
楊恭如 標緻樣貌同樣被當紅導演陳可辛睇中，楊恭如的大銀幕處女作就是在《甜蜜蜜》飾演黎明太太。（圖片來源：《甜蜜蜜》畫面截圖）
標緻樣貌同樣被當紅導演陳可辛睇中，楊恭如的大銀幕處女作就是在《甜蜜蜜》飾演黎明太太。（圖片來源：《甜蜜蜜》畫面截圖）
楊恭如 連一年一套的周星馳賀歲片《行運一條龍》都由楊恭如扮演女神角色。（圖片來源：《行運一條龍》畫面截圖）
連一年一套的周星馳賀歲片《行運一條龍》都由楊恭如扮演女神角色。（圖片來源：《行運一條龍》畫面截圖）

49歲楊恭如做直播帶貨 人氣依然極高

近日女神楊恭如復出加入帶貨行列，現年49歲的她依然保養得宜，皮膚依舊白滑，歲月並沒有在楊恭如身上留下任何痕跡，網民大讚女神經得起歲月的考驗。而在直播中，看見有過千人觀看她做帶貨直播，可見楊恭如人氣旺盛，沒有絲毫減弱。

楊恭如 女神魅力不減。（圖片來源：影片截圖）
女神魅力不減。（圖片來源：影片截圖）
楊恭如 依舊迷倒唔少網民。（圖片來源：影片截圖）
依舊迷倒唔少網民。（圖片來源：影片截圖）

圖片來源：楊恭如@抖音、ATV截圖、《我和殭屍有個約會》畫面截圖、《甜蜜蜜》畫面截圖、《行運一條龍》畫面截圖、影片截圖

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