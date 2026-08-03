楊明莊思明大婚 57歲醜女星搶花球！離婚後多年未有滋潤
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藝人楊明與莊思明昨日（2日）於吉隆坡舉行盛大婚禮結束長達10年愛情長跑。全晚高潮落在拋花球環節，最終由現年57歲曾被封為香港第一醜女知名女星突圍而出成功搶得！
楊明莊思明吉隆坡大婚陣容強勁
楊明與莊思明這場海外婚宴星光熠熠，多位圈中好友專程飛抵吉隆坡親身祝賀，現場陣容強勁猶如萬千星輝頒獎典禮。出席嘉賓之一鄭紹康透過社交平台分享婚宴細節，曝光肥媽在台上獻唱助慶推高氣氛。平時極少公開露面名媛傅明憲亦罕有現身，更仗義擔任新娘頂酒員為一對新人擋駕。
馬蹄露接到婚禮花球興奮衝上台
到了全晚最令一眾單身女賓客期待搶花球環節，戰況激烈最終由馬蹄露以大熱姿態成功接得。網上流傳片段清楚見到，馬蹄露搶到花球後情緒非常激動，手持戰利品馬上拔足狂奔跑到台前。她面帶燦爛笑容與莊思明緊緊擁抱，隨後高舉花球與台上新人合照留念，毫不掩飾對真愛降臨強烈渴望。
馬蹄露多年維持單身狀態
當年憑處境劇集《真情》飾演刁蠻大小姐爆紅，馬蹄露雖然屢被外界批評外貌，但現實中感情生活卻多姿多彩。她早於1995年曾與酒吧老闆結為夫婦，可惜婚姻僅維持兩年便於1997年離婚收場。其後她分別與來港交流外籍大學教授發展異地戀，以及與一名德國籍商人拍拖，經歷多段無疾而終感情後一直維持單身狀態。
近年將工作重心轉移至中國內地帶貨及唱歌，不少網民更毫不留情留言表示「顏值再創低峰」，甚至有人嘲諷指她氣質大變，絕對有望成為資深女星邵音音接班人。
資料或影片來源：原文刊於新假期