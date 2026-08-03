楊明莊思明結婚｜一文回顧楊明情史！曾與視后傳緋聞 一度宣布娶圈外女友
楊明莊思明吉隆坡完婚落淚互換戒指
昨日這對新人在女方家鄉舉行盛大婚禮早上先進行中式敬茶儀式晚上則換上西式禮服舉行婚宴。現場佈置以藍紫色為主調配以漫天星空花藝裝飾舞台中央更特設兩人英文名縮寫霓虹燈牌盡顯奢華。兩人在台上交換戒指並發表致辭時雙雙感動落淚場面真摯動人令台下賓客無不為這段歷經風雨感情送上祝福。
回顧楊明歷年感情史：
2002年：與陳敏之兩度相戀終因男方花心分手
回顧男方感情生活他早在2002年便與陳敏之發展地下情可惜這段關係僅維持兩年便宣告結束。直到2007年兩人在分手後曾經短暫復合當時外界以為他們能夠重新出發。有傳男方喜愛夜蒲及花心性格始終未有改善導致這段失而復得感情好快再次走向破裂雙方最終正式分道揚鑣。
2005年：曾被傳出入佘詩曼香閨
2004年，當時23歲的楊明與拍拖3年的25歲女友陳敏之分手。翌年（2005年）3月，他再被傳與30歲的佘詩曼發展姊弟戀。有報道指楊明經常出入佘詩曼位於北角的寓所，因而惹來緋聞，不過雙方均否認戀情，事件最終亦隨時間淡化，未有下文。
2006年：跟阮兒發展地下情僅維持約一年時間
在感情空窗期不久後他於2006年與另一位電視台女藝人阮兒擦出愛火花並迅速展開戀情。當時兩人對感情處理相對低調未有過度公開放閃但依然被外界捕捉到相戀蛛絲馬跡。不過這段關係同樣未能經得起時間考驗兩人相處約一年後便因性格不合等因素草草收場未能開花結果。
2008年：圈外女友親密床照瘋傳最終無疾而終
來到2008年他再次結交新歡與圈外女友Elaine發展戀情更一度引起廣泛關注。當時二人親密床照突然在網上瘋狂流傳瞬間成為大眾茶餘飯後熱烈討論話題令兩人承受極大輿論壓力。面對突如其來公關危機加上雙方感情基礎未算穩固這段備受爭議戀情最後亦以無疾而終收場。
2012年：曾宣布迎娶Joanna籌備婚禮卻生變
他在2012年突然高調宣布與拍拖三年圈外女友Joanna訂婚更計畫在尖沙咀美麗華酒店舉行盛大婚禮。由於兩人一直維持異地戀模式直到真正同住相處時才發現彼此生活習慣存在巨大差異。雙方在籌備婚禮期間經常發生激烈拗撬經過深思熟慮後最終無奈協議分手取消這樁婚事。
同場加映：歷年醉駕、官非事件簿
2005年：佐敦道醉酒駕駛被法庭判罰款及停牌
除感情生活混亂外他在2005年首度因觸犯法紀而登上法庭版塊當時他將座駕停泊在佐敦道中間行車線並直接在車內昏睡。警員接報到場為他進行酒精呼氣測試後證實超標當場以涉嫌酒後駕駛罪名將其拘捕。案件經審訊後他被法庭裁定罪名成立判處罰款7,000元以及停牌一年作為懲罰。
2006年：犯刑事毀壞罪成辯稱接拍珠光寶氣太興奮
在2006年他因被夜店保安員拒絕入場而用腳踢對方被判守行為一年期間竟然再次惹上官非。他醉酒後在紅磡便利店兩度誤用回鄉卡當作八達通付款失敗隨即發惡將八達通機擲出店外並打爛一個香煙廣告箱。最終他因刑事毀壞罪成被判150小時社會服務令並須向便利店賠償3,880元當時辯方律師更以接拍重頭劇《珠光寶氣》太興奮作求情理由。
2020年：投資燉湯店遭揭發無牌經營兼涉嫌侵權
他於2020年1月投資經營位於荔枝角昌隆工業大廈地舖燉湯店被食物環境衞生署揭發僅持有「工廠食堂牌照」卻違規招待食客而被檢控無牌經營食肆。同年該店展示餐牌因擅自使用「泰國藍象」商標作商業宣傳惹來港澳總代理發聲明要求移除所有侵權宣傳品其後他急忙澄清絕無侵權意向並將商標下架。
2020年：昔日駕駛私家車失控撞毀交通指示牌
同年8月他駕駛私家車駛經馬己仙峽道時失控撞毀交通指示牌及石壆送院後更拒絕提供血液樣本作酒精測試用途。他隨後被正式起訴「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」及「不小心駕駛」三宗罪名期間他一度推翻認罪答辯引起旁聽人士嘩然事件更引來網民大叫「犯法就係犯法」諷刺其所作所為。
網民見證楊明迎娶真命天女惹廣泛熱議
雖然男方過去屢次捲入官非及多段無疾而終感情但如今終於與拍拖十年真命天女步入人生新階段。不少網民對於這對新人修成正果紛紛在社交平台留言表示「希望佢真係定性做個好老公」、「莊思明陪佢走過咁多風雨真係唔容易」。有人亦提及他經歷重重波折後終於迎來圓滿結局實在令人意想不到。