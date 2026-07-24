楊明莊思明婚期進入最後倒數 廣州街頭下跪畫面流出背後另有內情

45歲楊明與39歲莊思明愛情長跑多年，終於敲定在即將到來的8月2日舉行盛大婚禮。隨著大日子步步進逼，男方近日竟然在廣州街頭當眾單膝下跪，引來大批路人駐足圍觀。這個突如其來的舉動背後藏著一個令全場屏息驚喜安排。