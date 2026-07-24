楊明莊思明婚期進入最後倒數 廣州街頭下跪畫面流出背後另有內情
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45歲楊明與39歲莊思明愛情長跑多年，終於敲定在即將到來的8月2日舉行盛大婚禮。隨著大日子步步進逼，男方近日竟然在廣州街頭當眾單膝下跪，引來大批路人駐足圍觀。這個突如其來的舉動背後藏著一個令全場屏息驚喜安排。
楊明廣州街頭單膝下跪重現浪漫求婚
距離8月2日馬來西亞吉隆坡婚禮只剩下不到十天，兩位準新人近日特意前往廣州進行外景拍攝。當天男方身穿黑色西裝外套配搭休閒白T恤，女方則以黑色透視紗衣上陣。拍攝中途男主角突然走到馬路旁單膝下跪並遞上閃爍戒指，女方接過充當定情信物黑膠唱片道具後立刻點頭答應，兩人隨即在鬧市中緊緊擁抱，整個過程被不少途人全程目擊。
準新娘莊思明點頭應允展現親民本色
面對現場大批街坊注視，這對即將步入婚姻殿堂未婚夫妻表現得相當大方。兩人在拍攝空檔主動向周遭圍觀群眾揮手致意，完全沒有明星架子。據悉這次廣州之行主要是為了趕製婚宴上播放專屬紀念MV，透過重演昔日求婚情節來記錄這段開花結果長跑愛情，藉此向即將出席吉隆坡婚宴賓客分享這份喜悅。
兩人相戀多年經歷考驗終於迎來圓滿結局
兩人相戀多年經歷過無數風雨，男方曾在事業低潮期獲得女方不離不棄陪伴，感情深厚備受圈內外認可。他們早前一同參與拍攝長壽處境喜劇《愛·回家》時，已獲劇組上下大讚默契十足，甚至有同劇演員早已準備好送上新婚賀禮。這次遠赴內地取景拍攝MV是為了完美重現當初定情一刻，為整個吉隆坡婚宴流程作最後衝刺準備。
街頭拍攝照片流出引發網上熱烈討論
相關街頭拍攝照片流出後迅速在網絡上發酵，大批網民紛紛留下祝福字句。有網民留言表示「見到佢哋經歷咁多終於拉埋天窗真係戥佢哋開心」，也有人稱讚拍攝安排十分用心並指出「用唱片做道具好特別好有心思」。部分身處廣州曾與兩人擦身而過網民亦激動分享道「真人真係好nice仲同我哋say hi」。
資料或影片來源：原文刊於新假期