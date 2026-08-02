楊明莊思明吉隆坡正式結婚 婚後首公開造人大計 1原因想生仔先

共同參演《愛·回家》的楊明與莊思明今日正式於吉隆坡舉行婚禮並完成傳統敬茶儀式。一眾圈中好友專程飛赴當地見證二人攜手邁向人生新階段，場面感人。這對新人在儀式後首度開腔交代婚後生育大計及蜜月安排引發外界高度關注。