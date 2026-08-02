楊明莊思明吉隆坡正式結婚 婚後首公開造人大計 1原因想生仔先
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共同參演《愛·回家》的楊明與莊思明今日正式於吉隆坡舉行婚禮並完成傳統敬茶儀式。一眾圈中好友專程飛赴當地見證二人攜手邁向人生新階段，場面感人。這對新人在儀式後首度開腔交代婚後生育大計及蜜月安排引發外界高度關注。
楊明莊思明吉隆坡大婚愛回家演員齊集
一對新人昨日率先舉辦婚前派對接待大批圈中好友，當中包括擔任婚禮司儀黃建東以及馬國明、湯洛雯、張慧儀、樊亦敏與關嘉敏等星級賓客。今日正式進入傳統敬茶環節時，一對新人向在場長輩致意。新人悉心為賓客準備以紅色毛巾摺成並扣上金色囍字襟針可愛小熊作為迎賓禮物，另外附上印有婚紗照及致謝字句卡片答謝親友不辭勞苦遠赴當地。
楊明渴望生兄妹檔莊思明揭露老公心聲
順利完成敬茶儀式後，楊明表示心情頓時放鬆不少並感到相當開心。談及未來造人目標，楊明笑言一切會「順其自然」，但他坦承偏好先誕下兒子再追一個女兒，期望哥哥從小就可以保護妹妹。莊思明聽後隨即大讚男方心思細密，並表示：「他其實真的很想要個女兒，但他覺得女生一定要有人保護，所以才希望先有個哥哥。」至於蜜月行程，兩人透露因隨後需優先處理拍戲工作，打算暫時擱置外遊計畫，預計返港後再為無法赴馬來西亞赴宴公司同事籌辦慶祝派對。
莊思敏霸氣送出現金賀禮期待單身好友搶花球
作為新娘胞姊莊思敏全程陪伴在側見證妹妹出嫁，她受訪時透露自己選擇最實惠現金作為賀禮，認為此舉能讓新人自由購買心儀物品。當被問及是否期待兩人盡快榮升父母時，她大方表示不希望給予新人壓力，強調兩人永遠幸福美滿才是最重要之事。對於明日即將舉行的拋花球重頭戲，她特別點名關嘉敏等多位單身好友參與其中。
網民熱烈討論楊明莊思明婚禮大讚伴手禮極具心思
這次海外婚禮曝光後迅速在網絡上引發迴響，大批網民紛紛湧入社交平台留言送上祝福。不少粉絲對於《愛·回家》演員跨海齊集感到驚喜，有網民直指「見到咁多熟悉面孔真係好有愛」。針對兩人精心準備迎賓禮物，許多留言大讚設計充滿巧思並表示「嗰隻紅色毛巾小熊加埋囍字襟針真係好靚，完全感受到佢哋對賓客幾有誠意」。同時也有網民對楊明先婚後育藍圖表示支持，留言稱「哥哥保護妹妹呢個諗法好溫暖，祝佢哋早日如願以償」。
圖片來源：官方提供、IG@lisa_chng資料或影片來源：原文刊於新假期