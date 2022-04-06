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楊洛婷凌晨鬧老公「偷食」 [email protected] Jane急蒲頭認衰道歉

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現年40歲的楊洛婷（Rabeea）誕下一女一子後幸福滿瀉，Dear Jane主音老公Tim（黃天翱）仲錫到燶，不時在社交網出po晒一家四口家庭樂。不過今日（４月６日）凌晨，楊洛婷突然在社交網限時動態留言「MY HUSBAND CHEATED ON ME @DEARJANETIM」，雖然好快就刪除，但老公Tim未幾即向老婆楊洛婷公開道歉。

楊洛婷凌晨鬧老公「偷食」?

楊洛婷 楊洛婷今日凌晨突然在社交網出pｏ。
楊洛婷今日凌晨突然在社交網出pｏ。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 楊洛婷這個限時動態令外界揣測夫妻感情出問題。
楊洛婷這個限時動態令外界揣測夫妻感情出問題。（圖片來源：[email protected]

楊洛婷凌晨突發出ｐｏ

今日凌晨（４月6日），楊洛婷突然在IG限時動態留言：「MY HUSBAND CHEATED ON ME！」她指控老公偷食／不忠，並tag了Dear Jane主音老公Tim的IG賬戶，事出突然，雖然十幾分鐘後留言即被刪除，但仍惹來外界揣測。

楊洛婷 老公Ｔｉｍ急出pｏ回應。
老公Ｔｉｍ急出pｏ回應。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 Ｔｉｍ為激嬲老公補鑊。
Tim為激嬲老婆補鑊。（圖片來源：[email protected]

Tim急蒲頭氹老婆

楊洛婷凌晨出pｏ後，Dear Jane主音Tim於今午約1時亦在限時動態上載老婆的「偷食」指控並留言：「哎呀。唔好意思。我都係喺凌晨唔覺意攬住咗個女瞓着咗。跟住阿仔無敵大叫，我係我老婆都忟啦。所以，老婆，I love you 係真㗎。」

楊洛婷 楊洛婷不時上載老公Ｔｉｍ與囡囡的溫馨照。
楊洛婷不時上載老公Ｔｉｍ與囡囡的溫馨照。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 楊洛婷成日話個女係最強電燈膽。
楊洛婷成日話個女係最強電燈膽。（圖片來源：[email protected]

楊洛婷解釋「玩大咗」

楊洛婷與老公Tim相愛15年一直非常恩愛，這次的小風波確是令人感意外，事後楊洛婷回覆傳媒時澄清只是開玩笑，仲話見「玩大咗」所以急刪留言，她解釋因為半夜個仔大哭了兩小時，而個女就黐實老公瞓，楊洛婷半夜要湊仔感到好嬲，她笑指老公Tim叫佢唔好咁寫，因為會令人誤會。日前楊洛婷才上載老公抱實囡囡合照，兩父女又隔住口罩扮錫錫，楊洛婷仲扮呷醋投訴：「My husband planned a pizza date with ME then this happened… 又輸咗俾佢嘅前世情人 😝」，今次都算係呷醋升級，睇嚟主音Tim唔可以再冷落嬌妻喇！

楊洛婷 楊洛婷事後回應傳媒解釋事件來龍去脈。
楊洛婷事後回應傳媒解釋事件來龍去脈。（圖片來源：[email protected]

楊洛婷寬敞大廳做瑜伽

已為一對仔女之母的楊洛婷，早前在社交網上載了多張與仔女一起在家中客廳做親子瑜伽的照片，她與囡囡Tanya穿上粉藍色衣服襯到絕，母女同步做出瑜伽動作，而囝囝Tristan就在軟墊上爬來爬去，場面非常溫馨。楊洛婷的安樂窩裝修簡潔，客廳擺放了一張白色大梳化，靠近窗邊有一張兒童書枱，落地玻璃窗令陽光直射入屋，感覺非常開揚。

楊洛婷 楊洛婷與囡囡在大廳做瑜伽，囝囝就在地墊上爬來爬去。
楊洛婷與囡囡在大廳做瑜伽，囝囝就在地墊上爬來爬去。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 客廳光線非常充足。
客廳光線非常充足。（圖片來源：[email protected]

楊洛婷大把星級鄰居

楊洛婷一家四口住在清水灣傲瀧，屋苑私隱度高，吸引不少藝人入手，包括關智斌、王浩信、周柏豪、袁偉豪等都是業主，撞口撞面都星級鄰居。據知楊洛婷老公Tim在2018年以兩千幾萬購入傲龍一個實用面積1,183呎的單位，並以兩百萬元購入一個車位。

楊洛婷 因為疫情關係唔可以周圍去，但楊洛婷都會帶囡囡落街踩單車放風。
因為疫情關係唔可以周圍去，但楊洛婷都會帶囡囡落街踩單車放風。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 楊洛婷把囡囡踩單車的影片放上限時動態，可見傲瀧的屋苑環境非常清幽。
楊洛婷把囡囡踩單車的影片放上限時動態，可見傲瀧的屋苑環境非常清幽。（圖片來源：[email protected]

楊洛婷澄清老公唔係富二代

有報道指楊洛婷嫁入豪門唔使憂，因為Tim是富二代，父親從商有家底，在何文田持有豪宅，杜琪峯是他的姑丈，但早前楊洛婷已澄清老爺其實只是前無綫監製，並非有米商人，強調與老公置業沒有靠家人幫忙，又解釋曾在金融海嘯低位買入物業，升值了幾百萬再加上多年積蓄，夫婦二人決定以樓換樓搬大屋。

楊洛婷 家中一個角落放了一系列入牆白色櫃，前面更有一個矮櫃畀Tim放他最愛的黑膠唱片。
家中一個角落放了一系列入牆白色櫃，前面更有一個矮櫃畀Tim放他最愛的黑膠唱片。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 飯廳亦有一排白色櫃，非常實用，上面更放了楊洛婷一對仔女由出生到現在的照片。
飯廳亦有一排白色櫃，非常實用，上面更放了楊洛婷一對仔女由出生到現在的照片。（圖片來源：[email protected]

超過10呎樓底

揚言買樓靠自己努力的楊洛婷，與老公Tim及囡囡當日收樓時，在社交網興奮合照，照片中可見屋內樓底超高，目測超過10呎，而裝修後的家居亦以白色為主，感覺和諧，因為有小朋友的關係，到處可見一對仔女的玩具，屋內的擺設都好簡潔，而且非常實用。

楊洛婷 當日楊洛婷在為交網上載一家三口囝囝未出世)於新屋收樓的合照，囡囡Tanya手持新屋鎖匙好興奮。
當日楊洛婷在為交網上載一家三口(囝囝未出世)於新屋收樓的合照，囡囡Tanya手持新屋鎖匙好興奮。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 客廳放滿小朋友玩具，包括囡囡身後的小型廚房。
客廳放滿小朋友玩具，包括囡囡身後的小型廚房。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 其中一間小朋友睡房放了一張上下格床，下格只鋪床褥，方便囝囝學爬行。
其中一間小朋友睡房放了一張上下格床，下格只鋪床褥，方便囝囝學爬行。（圖片來源：[email protected]

楊洛婷 問老公有幾安全

楊洛婷2014年嫁給Dear Jane主音Tim，2017年為他誕下女兒Faith，去年再誕下兒子Tristan Hart，產後4個月就採用古法紮肚成功修身，回復Fit爆身材。早前楊洛婷趁住情人節，在社交網發布了一張穿著喱士內衣的性感黑白床照，並留言說：「xoxo 老公 Not sure how safe we are going to be this Valentine’s Day？（唔知呢個情人節我哋會有幾安全呢？）」

楊洛婷在社交網貼出了一張穿著喱士內衣的性感黑白床照。
楊洛婷在社交網貼出了一張穿著喱士內衣的性感黑白床照，大晒S身材。（圖片來源：[email protected]

周家蔚、沈卓盈、張嘉兒等圈中好友都在其帖文下留言大讚火辣，陳敏之更笑指楊洛婷和老公好快又要生多個，獲得不少網友認同！

楊洛婷 被陳敏之笑指好快又要生多個。

被陳敏之笑好快又要生多個。（圖片來源：[email protected]

楊洛婷
（圖片來源：網民留言截圖）
楊洛婷
（圖片來源：網民留言截圖）
楊洛婷又貼出同囝囝度過首個情人節的合照。
楊洛婷又貼出同囝囝度過首個情人節的合照。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 一家四口幸福滿瀉。
一家四口幸福滿瀉。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷又透露情人節收到老公送的向日葵。
楊洛婷又透露情人節收到老公送的向日葵。（圖片來源：[email protected]
楊洛婷 原來送向日葵係囡囡出嘅主意！
原來送向日葵係囡囡出嘅主意！（圖片來源：[email protected]
楊洛婷生咗兩個仲好弗，全靠努力做運動﹗
楊洛婷生咗兩個仲好弗，全靠努力做運動﹗（圖片來源：[email protected]
楊洛婷身材出眾，不時晒水著﹗
楊洛婷身材出眾，不時晒水著﹗（圖片來源：[email protected]

重溫楊洛婷產後4個月古法紮肚狀態回勇 網友大讚：Fit過選港姐時！

現年40歲的楊洛婷（Rabeea）自2014年下嫁樂隊Dear Jane主音Tim（黃天翱）後，先後誕下一女一子，近年Rabeea專心相夫教子，一家四口幸福美滿。Rabeea去年6月誕下兒子，產後僅4個月修身速度驚人，早前她穿上DeepV低胸晚裝出席公開活動，大晒事業線之餘，小蠻腰亦回復當年勇，玲瓏浮突的完美身材一覽無遺，有網友留言大讚「Fit過選港姐時」。楊洛婷在IG分享修身秘密，上載了多段採用古法紮肚的短片。

楊洛婷產後4個月古法紮肚回復當年勇 網友大讚：Fit過港姐嗰陣
楊洛婷（Rabeea）產後4個月修身速度驚人，早前穿上DeepV低胸晚裝出席公開活動，大晒事業線之餘，小蠻腰亦回復當年勇。（圖片來源：楊洛婷[email protected]
楊洛婷 產後四個月，楊洛婷已成功修身。
產後四個月，楊洛婷已成功修身。（圖片來源：楊洛婷[email protected]
楊洛婷產後4個月古法紮肚回復當年勇 網友大讚：Fit過港姐嗰陣
現年40歲的楊洛婷（Rabeea）2014年下嫁樂隊Dear Jane主音Tim（黃天翱）。（圖片來源：楊洛婷[email protected]
楊洛婷產後4個月古法紮肚回復當年勇 網友大讚：Fit過港姐嗰陣
楊洛婷先後誕下一女一子，一家四口幸福美滿。（圖片來源：楊洛婷[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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