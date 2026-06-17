驚爆肉體交易 61歲三料亞姐楊玉梅自爆三遇潛規則 富豪開房畀鎖匙遭她一招回應

61歲楊玉梅當年以1990年亞姐季軍、「最上鏡小姐獎」及「完美體態獎」三料得主身份踏入娛樂圈，入行近40年間竟三度遭遇潛規則。她今日在小紅書上載影片親述經歷，由拍完《賭神》後被利誘「做女友換女主角」，到疫情期間遭富豪開價開房，再到被電影大老闆在卡拉OK「彈Bra帶」鹹豬手，情節一次比一次露骨。這位如今坐擁24間餐廳的商界女強人，用一句話總結了自己的選擇——「就算得到機會，我都驚晚晚瞓唔著」。