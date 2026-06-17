驚爆肉體交易 61歲三料亞姐楊玉梅自爆三遇潛規則 富豪開房畀鎖匙遭她一招回應
楊玉梅憶拍完《賭神》即遭人開條件換女主角
楊玉梅在影片中透露，1988年入行後拍攝完電影《賭神》那年，便首次遇上潛規則。當時有人向她開出極為直接的條件：「佢話如果同佢一齊嘅話呢，佢會畀個女主角我做，同埋會畀多點資源我。」面對唾手可得的上位機會，楊玉梅當場一口拒絕。而疫情期間的經歷更加離譜，一名自稱中間人的陌生女子致電，聲稱有富豪仰慕她，先以「食餐飯就有錢買衫買手袋」作餌，其後更赤裸裸提出飯後會給她酒店房間鎖匙，叫她「先上房等」，甚至讓她自行開價：「你講幾多錢，我同佢講就得㗎啦！」楊玉梅怒斥對方後即時將其拉黑。
楊玉梅斥中間人要抽佣兩三成安排不道德交易
楊玉梅在影片中直言，當該名中間人第一次來電時，已表明事後要抽取20%至30%佣金，她當下便心知肚明對方來意。儘管她明確拒絕赴約，中間人仍「死心不息」數日後再度致電施壓。楊玉梅憶述自己最終忍無可忍，直接向對方表明：「Sorry，唔該你以後唔好再搵我，因為我唔係呢啲人！」除此之外，她亦提到曾有內地朋友約她到酒店咖啡廳見面，聲稱北京有大型劇集邀她演反派女一號，更保證能助她奪獎，但附帶條件竟是拍攝期間要當製片人女朋友。楊玉梅曾試圖妥協，提出可分出三分之二片酬，只求不當女友，但對方堅持：「你做佢女朋友係交換呢個角色嘅條件。」她最終忍痛放棄機會。
電影大老闆在卡拉OK包廂對楊玉梅動手動腳
楊玉梅亦自爆曾遭圈中人鹹豬手。一位相識多年的電影大老闆經常約大班朋友食飯唱歌，每次都點名要她坐在身旁。由於是公開場合加上曾有合作，楊玉梅起初並未設防。豈料某次飯後轉場到環境昏暗的卡拉OK包廂，對方竟趁機出手試探，先掃她背脊，繼而彈她內衣肩帶，手部更順勢向下觸碰。楊玉梅形容自己當時「成個人好緊張」，隨即藉故去廁所脫身，回來後刻意坐到對面保持距離。她透露，該老闆見她不為所動，知道她「唔食呢套」，從此便再無找她拍戲。
楊玉梅從三料亞姐轉型坐擁24間餐廳不言悔
楊玉梅坦言，若當年接受這些安排，人生或許截然不同，但她強調一點都不後悔。面對多次以身體換取資源的誘惑，她始終堅守底線，寧願失去演出機會也不願出賣自己。離開幕前高峰期後，她轉戰飲食與美容生意，如今已是轉戰飲食與美容生意的商界女強人，用實力證明了不靠潛規則同樣能闖出一片天。近年她再度回歸幕前，先後參演《特技人》、《十月初五的月光》、《黑色月光》及《香港探秘地圖》等劇集，活躍於社交平台分享生活點滴。
網民大讚楊玉梅正氣企硬拒絕出賣肉體
影片上載後隨即引起大量網民討論，不少人紛紛留言大讚楊玉梅「正氣」、「做得好」，認為她在金錢與名利面前堅守原則實屬難能可貴。有網民表示：「呢個年代肯講出嚟已經好有勇氣」，亦有人感嘆娛樂圈潛規則問題存在多年，楊玉梅的經歷正正揭示了行業中女性長期面對的不公平對待。更有網民指她如今事業有成、財務自由，正是「最好的報復」，證明女性不需要依附任何人也能活出精彩人生。