61歲不婚女星驚爆「嫁豪門」荒謬內幕 富二代親揭「一夫多妻制」窒息家規
楊玉梅拍完《賭神》經朋友介紹認識回流富二代
楊玉梅在影片中憶述，當年拍完《賭神》後，經朋友老公穿針引線，認識了一位從外國回流的富家子弟。四人首次同枱食飯時，男方對她可謂一見鍾情，而楊玉梅對對方的第一印象亦相當正面。她形容男方外表斯文、不沾煙酒，完全符合她對另一半的要求：「佢喺外國返嚟，我覺得佢個人幾斯文，又唔飲酒，咁啱晒我，因為我唔鍾意呢啲唔好嘅習慣。」當時她心想條件不錯，雙方便開始增加見面機會，嘗試進一步發展。
男方親口揭露家中奉行一夫多妻制令她三觀崩壞
然而隨著交流加深，楊玉梅卻越聽越心寒。男方竟主動透露，家中一直奉行「一夫多妻」制度，母親需與父親的「阿二、阿三、阿四」同住一屋簷下，每天清晨還要為全家準備早餐。楊玉梅當場追問對方母親是否感到尷尬，男方卻輕描淡寫回應：「每個男人都係咁㗎啦，尤其是我哋啲豪門世家，呢樣嘢好普通，我一啲都唔覺得有咩問題。」更令她難以接受的是，男方直指娛樂圈女性「拋頭露面、唔正經」，要求她婚後必須徹底退出幕前，專心留在家中生育，「因為你生得多，你嘅家產越收得多。」
楊玉梅堅拒做金絲雀霸氣宣言我就係豪門
面對這些猶如封建時代的規矩，楊玉梅坦言當時嚇到「即刻要走」。她在影片中直言，就算對方家財萬貫，自己也絕對無法接受被困在金絲雀籠般的生活中：「唔可以接受女性出去做嘢，我就算有錢，我根本唔開心，好似困喺金絲雀籠咁，唔准出街唔准做嘢，淨係生仔，要留喺屋企煮飯，仲要面對咁多唔同女人一齊住。」她最後更霸氣反擊：「有錢唔代表屬於你，我亦可以靠自己努力去賺錢，唔需要靠呢樣嘢。嫁入豪門？我就係豪門。」
亞姐三料得主入行多年堅持經濟獨立不靠男人
楊玉梅於1990年參選亞洲小姐，一舉奪得季軍、「最上鏡小姐獎」及「完美體態獎」，成為三料得主。入行後她先後簽約無綫和邵氏兄弟，拍下《特技人》、《十月初五的月光》、《黑色月光》及《香港探秘地圖》等多部劇集。早前她亦曾自爆一段長達13年的感情，最終因對方在其父親離世當天提出分手而告終，令她陷入兩年情緒低谷。儘管情路坎坷，她始終堅持靠自己雙手打拼，維持經濟獨立。
網民大讚楊玉梅清醒有骨氣不做豪門生育工具
影片曝光後隨即引發網民熱議，不少人大讚楊玉梅頭腦清醒、有骨氣。有網民留言：「呢啲咪叫真正獨立女性囉，唔使靠男人一樣活得精彩。」亦有人感嘆豪門生活並非外界想像般美好：「有錢又點，做生育機器同傭人有咩分別？」更有網民直指男方思想極度封建：「2026年仲講緊一夫多妻，簡直匪夷所思。」留言區幾乎一面倒支持楊玉梅的決定，認為她當年的果斷拒絕是最正確的選擇。