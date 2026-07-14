61歲不婚女星驚爆「嫁豪門」荒謬內幕 富二代親揭「一夫多妻制」窒息家規

曾憑亞姐季軍入行、先後拍過《賭神》等經典電影的楊玉梅，多年來堅持不婚不嫁，外界一直以為全因情傷所致。近日她再度拍片自爆往事，透露當年拍完《賭神》後曾有機會嫁入豪門，卻在深入了解對方家庭後被一套荒謬至極的「家規」徹底嚇退，最終霸氣拒絕這段關係。