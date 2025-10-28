全民造星6｜11號楊皓軒Louis IG起底！17歲ENFP水瓶男 專長跳舞偶像是馮允謙

楊皓軒 Louis 個人資料：

基本資料

《全民造星6》的舞台迎來了一顆潛力新星——11號參賽者楊皓軒（Louis）。年僅17歲的他，目前是一位中五學生，生日是2008年1月22日，屬於充滿創意和獨特想法的水瓶座。 根據官方資料，楊皓軒身高172cm，體重62kg，以年輕的活力和對舞台的熱誠，準備在比賽中發光發熱。 作為本屆最年輕的參賽者之一，他代表著新一代追夢者的勇氣和決心，期望能藉此機會，為自己的青春寫下輝煌的一頁。