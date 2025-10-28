全民造星6｜11號楊皓軒Louis IG起底！17歲ENFP水瓶男 專長跳舞偶像是馮允謙
楊皓軒 Louis 個人資料：
基本資料
《全民造星6》的舞台迎來了一顆潛力新星——11號參賽者楊皓軒（Louis）。年僅17歲的他，目前是一位中五學生，生日是2008年1月22日，屬於充滿創意和獨特想法的水瓶座。 根據官方資料，楊皓軒身高172cm，體重62kg，以年輕的活力和對舞台的熱誠，準備在比賽中發光發熱。 作為本屆最年輕的參賽者之一，他代表著新一代追夢者的勇氣和決心，期望能藉此機會，為自己的青春寫下輝煌的一頁。
外貌特徵
楊皓軒的外貌充滿少年感，散發著鄰家男孩的親切氣質。從官方發布的生活照中可見，他擁有清秀的五官和陽光的笑容。 有趣的是，當被問到最滿意自己哪個身體部位時，他的答案是「墨痣」，這個獨特的回答突顯了他不拘一格的個性，懂得欣賞自己與眾不同之處。 這種自信和坦率，相信會讓他在觀眾心中留下深刻印象。
性格和MBTI
楊皓軒形容自己是「愛笑內向08水瓶男」，這句簡短的自我介紹，精準地描繪出一個複雜而有趣的靈魂。 「愛笑」代表他陽光、樂觀的一面，而「內向」則暗示他或許有著更深沉、需要時間沉澱的內心世界。這種外熱內冷的特質，常常能在表演藝術中轉化為獨特的魅力。在MBTI十六型人格測試中，楊皓軒屬於ENFP（競選者）。 ENFP類型的人通常熱情、富有想像力且充滿好奇心，他們樂於探索人與人之間的情感連結，並能以其感染力激勵他人。這個人格特質預示著，楊皓軒在舞台上可能不僅僅是位表演者，更有潛力成為團隊中的氣氛製造者和靈感來源。
楊皓軒的才藝和興趣：
跳舞專長
跳舞是楊皓軒最強大的武器。 在「強項/專長」一欄，他毫不猶豫地填上了「跳舞」，顯示出這不僅是他的興趣，更是他引以為傲的專業技能。對於偶像選秀節目而言，舞蹈實力是不可或缺的一環，擁有這項專長無疑為楊皓軒的參賽之路奠定了堅實的基礎。雖然目前尚未有他在節目中的正式表演片段，但觀眾可以期待他將如何利用其舞蹈才華，在舞台上呈現出動感與力量兼備的演出，征服評審和觀眾的目光。
其他興趣愛好
除了跳舞，楊皓軒的興趣愛好列表展現了他多元化和充滿生活氣息的一面。 靜態活動方面，他喜歡「畫畫」，這反映了他內心細膩和富有藝術感的一面；而「瞓覺」和「發吽哣」（發呆）則是他放鬆身心、為自己充電的方式，充滿了少年人的率真。動態活動方面，他熱衷於「同朋友出街」、「打排球」和「打羽毛球」，顯示他重視友誼和團隊合作。 此外，列表中還包括「唱歌」、「煮麵」、「講Kai嘢」（說傻話）和「做Kam嘢」（做傻事），這些興趣勾勒出一個立體的形象：他既能沉浸在藝術創作中，也能享受運動的樂趣，同時還是一個懂得在生活中尋找快樂、與朋友打成一片的有趣靈魂。
特別技能
在眾多參賽者中，楊皓軒以一項名為「單邊鬥雞」的特別技能脫穎而出。 這項技能雖然看似搞怪，卻也展現了他幽默、不怕展現自己奇特一面的個性。在緊張的比賽氛圍中，這種懂得自娛娛人、帶來歡樂的能力，往往能成為一種獨特的觀眾緣，讓他更容易被記住。
楊皓軒參加全民造星6的動機：
參賽目標
對於參加《全民造星VI》這趟旅程，楊皓軒抱持著非常清晰且謙虛的目標。他表示，希望可以「吸收經驗，認識多啲犀利嘅人，擴闊自己嘅眼界」。 這番話顯示出他將這次比賽視為一個寶貴的學習平台，而非僅僅追求名次的競技場。他渴望與來自四方八面的優秀參賽者交流切磋，從他們身上學習，從而拓寬自己的視野和格局。這種以學習為本的心態，將有助於他在漫長的賽事中保持穩定和持續進步。
期望成績
儘管心態謙虛，楊皓軒對自己的實力仍有一定的期許。他預計自己能夠晉身「30強內」。 這個目標設定得相當務實，既是對自己能力的肯定，也保留了繼續前進的空間。這份自信與謙遜並存的態度，讓外界對他在比賽中的潛力抱有期待。
想要獲得的經驗
綜合他的參賽目標，楊皓軒最想獲得的是全方位的成長。這包括專業技能上的提升、人際網絡的擴展，以及個人眼界的開闊。 他期望透過《全民造星VI》這個高壓而專業的環境，快速吸收舞台表演、團隊合作及面對鏡頭的經驗，為未來可能的演藝道路打下穩固的基石。
楊皓軒的音樂品味：
最喜愛的歌手
楊皓軒最喜愛的歌手是香港實力派唱作人馮允謙（Jay Fung）。 馮允謙以其溫暖的聲線、出色的R&B曲風和真誠的創作而聞名。從這個選擇可以看出，楊皓軒在音樂品味上傾向於欣賞有深度、有情感的作品，而非僅僅追求潮流。這也可能預示著他未來的表演風格，或許會融入細膩的情感表達。
最喜愛的歌曲
他最喜愛的歌曲是《會再見的》。 這首歌名本身就帶有溫暖和期盼的意味，通常與友誼、告別和重逢等主題相關。這個選擇再次印證了他感性的一面，重視人與人之間的情感連結。
希望合作的藝人
當被問及希望與哪些藝人同台演出時，楊皓軒的名字指向了兩位風格截然不同的偶像：WinWin（董思成）和Marf（邱彥筒）。 WinWin是韓國男子組合NCT及其中國分隊WayV的成員，以其精湛的中國舞功底和舞台表現力著稱。選擇WinWin，可能反映了楊皓軒對高難度舞蹈表演的嚮往和尊敬。而Marf作為香港人氣組合COLLAR的成員，以其獨特的型格、全能的唱跳實力和強大的舞台氣場備受矚目。希望與Marf合作，則顯示出楊皓軒對本地頂尖偶像實力的認同，並期望自己能達到那樣的水平。
楊皓軒的社交媒體presence：
Instagram帳號
楊皓軒的主要社交媒體平台是Instagram，他的帳號是「ho.hin.」。 這是粉絲們追蹤他最新動態、了解他生活點滴和比賽進程的最直接渠道。透過IG，粉絲可以一窺這位17歲少年在舞台下的真實模樣。
其他社交平台
根據官方參賽者頁面顯示，除了Instagram，楊皓軒亦設有Threads帳號，讓粉絲有更多平台與他互動。 目前官方尚未提供他的Facebook或YouTube等其他平台的連結。
粉絲互動
隨著《全民造星6》的熱播，楊皓軒的Instagram預計將成為他與粉絲互動的核心陣地。粉絲們可以透過留言、按讚等方式為他打氣，而他也能藉此平台分享備戰心聲、感謝粉絲支持，建立起屬於自己的粉絲群。這種雙向的交流，對於新晉偶像的成長至關重要。
楊皓軒在全民造星6的表現：
比賽highlights
由於《全民造星6》的賽事仍在進行中，楊皓軒在比賽中的具體表現和精彩時刻（highlights）尚待揭曉。然而，基於他以「跳舞」作為個人專長，觀眾可以高度期待他在舞蹈相關的考核或表演環節中，帶來令人眼前一亮的演出。他的ENFP人格特質，也可能讓他在團隊合作中展現出意想不到的化學反應。
評審評價
關於評審對楊皓軒的評價，需要等待節目播出後才能知曉。屆時，三位導師——陳蕾、陳健安和馮允謙（恰好是楊皓軒最喜愛的歌手）將會如何評價這位年輕舞者的潛力，無疑是節目的一大看點。能得到偶像的親身指導和評價，對楊皓軒來說將是一次極其寶貴的經歷。
觀眾反應
隨著節目宣傳的展開，楊皓軒憑藉其年輕的年齡和陽光的形象，已經開始吸引早期觀眾的注意。大家普遍對這位17歲少年的勇氣和潛力表示期待，並好奇他將如何在眾多經驗豐富的哥哥們之中脫穎而出。他未來的舞台表現，將是決定觀眾反應和人氣走向的關鍵。
楊皓軒的未來發展：
短期目標
楊皓軒的短期目標非常明確，就是在《全民造星6》的比賽中全力以赴，爭取進入30強，實現自己設定的期望成績。 在此過程中，他將專注於學習、吸收舞台經驗，並盡可能地展現自己的才華。
長期規劃
雖然官方資料未有提及楊皓軒的長期規劃，但從他選擇參加《全民造星》這一舉動，以及他對舞蹈的熱愛和對演藝圈前輩的嚮往，可以推斷他有志於投身演藝事業。無論是成為一名唱跳歌手，還是加入偶像團體，這次比賽都將是他實現夢想的重要起點。
粉絲期待
對於支持楊皓軒的粉絲而言，最大的期待莫過於見證他在《全民造星6》舞台上的蛻變與成長。粉絲們期待他能帶來精彩的舞蹈表演，展現ENFP的陽光與活力，並在比賽中結交好友，享受過程。無論最終名次如何，粉絲們都希望這位「愛笑內向08水瓶男」能夠透過這次經歷，找到屬於自己的方向，勇敢地追逐夢想。