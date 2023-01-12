楊紫瓊首奪金球影后 由大馬小姐變邦女郎 曾為梅艷芳扶靈
1. 大馬拿督 《時代雜誌》風雲人物
很多人誤會現年60歲的楊紫瓊是香港演員，她其實是馬來西亞怡保出生，更是馬來西亞小組冠軍，後其更獲封大馬拿督，去年獲《時代雜誌》（Time）選為年度風雲人物，又獲頒美國電影學會（AFI）的榮譽藝術學博士學位，成為第一位獲得AFI榮譽學位的亞洲人，終於今次奪金球影后！
2. 巴士大王世家 腰傷放棄芭蕾舞
楊紫瓊生於大馬富豪世家，祖父楊錦坤是大馬交通大王，創辦馬來西亞近打巴士公司，父親楊建德則是執業律師，自世學習芭蕾舞，更考入英國皇家舞蹈學院，但卻因一次意外弄傷腰椎而被迫放棄做專業芭蕾舞蹈員。
3. 大馬小姐冠軍 靠打片殺出名堂
1983年由媽媽提名參加馬來西亞小姐選舉，一舉贏得冠軍，因參賽時認識香港富商潘迪生，經其搭路來港與成龍合作拍攝手錶廣告，而開始其香港電影神奇之旅。1984年客串演出《貓頭鷹與小飛象》，1985年接演《皇家師姐》飾演好打得女主角嶄露頭角，當年更獲金像獎提名最佳新演員。
4. 嫁潘迪生息影 離婚收場
1988年楊紫瓊下嫁潘迪生息影，但因不習慣少奶奶生活，婚後三年就離婚收場。她近年接受《魯豫有約》訪問時透露，自己是按潘迪生意願息影，但卻感覺到生活上就似依附潘迪生而存在，頓覺十分迷茫，結果離婚後，於92年憑成龍電影《警察故事III超級警察》復出影壇，再次大放異彩。
5. 多人追求 情傾法拉利總裁
楊紫瓊回復單身後不乏追求者，當中包括香港珠寶商人楊秉梁、寰亞電影公司前任總裁鐘再思，到荷李活發展期䦔，又遭大導演Oliver Stone力追，但卻被她拒絕，其後與心臟科醫生Alan Heldman拍拖，更一度宣佈訂婚，但最終亦分手。直至2004年與比她年長17年的法拉利行政總裁 Jean Todt拍拖，二人相愛至今。
6. 飾演昂山素姬 被緬甸軍政府禁入境
2011年因接拍法國導演洛比桑的電影《昂山素姬》（The Lady）飾演昂山素姬，其後於2011年6月曾到訪仰光試圖入境緬甸，結果遭當局驅逐出境，據知她已遭緬甸軍政府列入黑名單，終身禁止其入境。
7. 拍戲跌傷背 《危險人物》導演助振作
1995年6月拍攝許鞍華電影《阿金的故事》時，從天橋躍下時跌傷背部，頸及腰都有傷，還斷了三條肋骨，險至終身癱瘓，電影最後亦有放上楊紫瓊受傷片段致敬，她亦一度擔心自己身體，而考慮放棄拍電影，全靠《危險人物》（Plup Fiction）導演Quentin Tarantino當時來港宣傳電影，他是楊紫瓊影迷，要求電影公司安排到醫院探望楊紫瓊，二人傾談後，令楊紫瓊重燃電影希望，才打消息影念頭。在2000年拍攝《臥虎藏龍》時，楊紫瓊再次因打戲導致十字韌帶撕裂，要到美國施手術，但手術後竟馬上重回內地拍攝現場開工。
8. Hermes以Yeoh命名手袋
曾以英國女星Jane Birkin及美國女星兼摩納哥王妃Grace Kelly命名手袋的超級品牌Hermes，於1999年曾以楊紫瓊的名字Yeoh命名一款子母兩用手袋，該款手袋可以變身成兩個不同大細的袋款，有帆布款亦有皮款，但出產極少，現已成為Hermes的絕版手袋。
9. 首位華裔邦女郎
1997年楊紫瓊獲邀演出《新鐵金剛：明日帝國》（Tomorrow Never Dies），成為史上首位華裔邦女郎，她更是首位與皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演的占士邦一起打壞人的邦女郎。
10. 梅艷芳好友 扶靈名單兩名女性之一
楊紫瓊與梅艷芳因拍攝《現代豪俠傳》成為好友，到梅艷芳2003年病逝後，楊紫瓊與張敏怡罕有成為八人扶靈名單中的兩位女性，打破了過去只有男士可以扶靈的中國人傳統。
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