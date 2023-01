楊紫瓊首奪金球影后 由大馬小姐變邦女郎 曾為梅艷芳扶靈

現年60歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲封金球獎喜劇/音樂劇組最佳女主角,是她演藝生涯中首度提名金球影后即奪獎,她在台上領獎時感觸提到:「40年了,我沒有放手,今日終能站在這裏,是很夢幻的旅程。」其實很多人除不知道楊紫瓊是大馬小姐冠軍,早年拍港產片後再紅到荷里活,不如齊齊數一數楊紫瓊鮮為人知的十件事!