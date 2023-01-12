楊紫瓊首奪金球影后 由大馬小姐變邦女郎 曾為梅艷芳扶靈

現年60歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）獲封金球獎喜劇／音樂劇組最佳女主角，是她演藝生涯中首度提名金球影后即奪獎，她在台上領獎時感觸提到：「40年了，我沒有放手，今日終能站在這裏，是很夢幻的旅程。」其實很多人除不知道楊紫瓊是大馬小姐冠軍，早年拍港產片後再紅到荷里活，不如齊齊數一數楊紫瓊鮮為人知的十件事！